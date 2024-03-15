Φορώντας ένα λεοπάρ μεταξωτό μαντίλι στο κεφάλι, η 23χρονη Ναντέζντα, μια Ρωσίδα μπαλαρίνα, απομακρύνεται από το παραβάν ενός εκλογικού κέντρου στη Μόσχα. Μόλις ψήφισε στις προεδρικές εκλογές, για πρώτη φορά στη ζωή της αλλά χωρίς τον παραμικρό ενθουσιασμό.

Όπως και η πλειονότητα των παρατηρητών, πιστεύει ότι οι εκλογές αυτές δεν κρύβουν εκπλήξεις. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα εκλεγεί μετά βεβαιότητας, ελλείψει αντιπάλου.

Ο Ρώσος πρόεδρος ασκεί την εξουσία εδώ και 24 χρόνια, προτού καν να γεννηθεί η Ναντέζντα.

«Γύρω μου, όλοι έχουν συνηθίσει στην ιδέα ότι όλα έχουν ήδη αποφασιστεί για εμάς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλα είναι κάπως ψεύτικα. Το γεγονός ότι είμαι εδώ δεν αλλάζει τίποτα», είπε η νεαρή γυναίκα, αρνούμενη να αποκαλύψει το επώνυμό της.

Όμως, αν δεν πήγαινε να ψηφίσει, θα είχε «προβλήματα» με τον εργοδότη της, εξήγησε.

Ένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής την συνόδευσε στο παραβάν, εξηγώντας της πώς θα ψηφίσει. «Επέλεξα το προφανές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, αναφερόμενη στον απερχόμενο πρόεδρο. Άλλοι τρεις υποψήφιοι επιτράπηκε να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές, όμως κανείς τους δεν διαφωνεί με την πολιτική του Κρεμλίνου, τον πόλεμο στην Ουκρανία ή την καταστολή κάθε αντίθετης φωνής.

Η Ναντέζντα προτιμά πάντως να μην επενδύει πολλά στην πολιτική. «Όταν αρχίζω να ενδιαφέρομαι, δεν αισθάνομαι καλά», είπε, δηλώνοντας «πολύ επηρεασμένη από όσα συμβαίνουν».

Με το άνοιγμα της κάλπης σήμερα, η αξιοπιστία των προεδρικών εκλογών αμφισβητήθηκε στο εξωτερικό, από την Ουάσινγκτον μέχρι τις Βρυξέλλες. Η Μόσχα, που απορρίπτει τις επικρίσεις, λέει ότι έχει διαπιστεύσει 300.000 παρατηρητές. Μεταξύ αυτών είναι και ο Φαϊζραχμάν Κασένοφ, σύμβουλος στην πρεσβεία του Καζακστάν, μιας χώρας συμμάχου της Ρωσίας, που διαβεβαίωσε ότι δεν είδε καμία παρατυπία. Οι εκλογές αυτές, είπε, σηματοδοτούν την έναρξη «ενός νέου πολιτικού κύκλου» αφού ο Πούτιν έχει «μεγαλεπήβολα» σχέδια για τη Ρωσία.

Η πρώτη ημέρα των εκλογών σημαδεύτηκε από μικροεπεισόδια σε μερικά εκλογικά τμήματα, με άγνωστο ακόμη κίνητρο.

Στο εκλογικό τμήμα του Μετσάνκσι πάντως, όλα ήταν ήρεμα το μεσημέρι. Η Αλεξάντρα Σαβίνα, 78 ετών, δήλωσε «ευτυχής που είναι ακόμη στη ζωή για να δει την επανεκλογή» του Πούτιν. «Όλα όσα λέει, τα κάνει», είπε η Σαβίνα, που παρακολουθεί πιστά τα ρωσικά ενημερωτικά κανάλια, στα οποία ο πρόεδρος είναι πανταχού παρών.

Για την Αλεξάντρα Σβίνα, η Δύση προσπαθεί «να αποδυναμώσει τη Ρωσία». Δηλώνει επίσης απογοητευμένη από όσα είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που επανέλαβε τη στήριξή του στην Ουκρανία.

«Θέλουμε τη νίκη»

Η Λιουντμίλα, που μίλησε λίγο νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο στο Σχολείο 1500 της Μόσχας, λέει και αυτή ότι θέλει «τη νίκη» της χώρας της στην Ουκρανία. Ο πόλεμος κρατά δύο χρόνια και δεν υπάρχει στον ορίζοντα προοπτική τερματισμού του. Για τη Λιουντμίλα, η λύση βρίσκεται στα χέρια του Πούτιν. «Είναι σημαντικό (να ψηφίσω) για τη ζωή των παιδιών μου, των εγγονών μου, για το μέλλον της Ρωσίας», είπε.

Ο Νάταν, 72 ετών, πλέκει το εγκώμιο της «σταθερότητας». Ο συνταξιούχος οικοδόμος λέει ότι θέλει «περισσότερες θέσεις εργασίας» αλλά και «κανέναν πόλεμο». Πιστεύει επίσης ότι ο Πούτιν μπορεί να προσφέρει ένα «λαμπρό μέλλον» στη χώρα.

«Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η οικονομική σταθερότητα», σχολίασε από την πλευρά του ο Μιχαήλ, ένας 22χρονος φοιτητής γεωπονικής. «Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά σε όλους τους τομείς της ζωής: κοινωνικό, οικονομικό και εμπορικό», πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει αν ψήφισε τον Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.