Επί ποδός πολέμου βρίσκονται το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ κλιμακώνει την πίεση προς τον Λίβανο. Μετά το μπαράζ εκρήξεων σε ηλεκτρονικές συσκευές που σόκαραν και αποδιοργάνωσαν την Χεμπολάχ, το απόγευμα της Πέμπης υπήρξαν ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε στόχους της οργάνωσης κι αυτό την ώρα που ο ηγέτης της, Χασάν Νασράλα, ξεκινούσε την ομιλία του στην οποία έκανε λόγο για κήρυξη πολέμου από το Τελ Αβίβ.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν ξεκινήσει το διάγγελμά του ο Νασράλα, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μπαράζ επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούσαν κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ προκειμένου να πλήξουν τις στρατιωτικές ικανότητες της οργάνωσης ώστε οι Ισραηλινοί πολίτες να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε αραβικά δίκτυα κυκλοφορούν βίντεο με πολλαπλές εκρήξεις σε διάφορες περιοχές στο νότο του Λιβάνου που επιβεβαιώνουν τις ισραηλινές επιθέσεις.

Προτού ξεκινήσουν τα ισραηλινά πλήγματα, από το Τελ Αβίβ είχε γνωστοποιηθεί ότι ο επικεφαλής του στρατού Χέρζτι Χαλεβί ενέκρινε τα στρατιωτικά σχέδια που αφορούν το βόρειο πεδίο μαχών δηλαδή το νότιο Λίβανο. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας Νασράλα ισραηλινά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τη Βυρητό, πραγματοποιώντας χαμηλές πτήσεις και σπάζοντας το φράγμα του ήχου και πετώντας και φωτοβολίδες σε μια επίδειξη δύναμης και θέλοντας να προκαλέσουν πανικό.

Την ίδια ώρα, μέσα ενημέρωσης της Χεζμπολάχ ανέφεραν επιθέσεις και της σιιτικής οργάνωσης κατά ισραηλινών στόχων. Με το Ισραήλ στη συνέχεια να κάνει λόγο για 2 νεκρούς ισραηλινούς στρατιώτες στα σύνορα.

Ο Νασράλα υπόσχεται σκληρή τιμωρία για το Ισραήλ, λέγοντας ότι το Τελ Αβίβ παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές

Οι ισραηλινές επιθέσεις ισοδυναμούν με κήρυξη πολέμου δήλωσε ο Χασάν Νασράλα στην πρώτη του ομιλία μετά το διπλό αιματοκύλισμα με την παγίδευση σε βομβητές και ασυρμάτους. «Η απάντησή μας θα είναι σκληρή και δίκαιη. Είμαστε στην πιο κρίσιμη φάση της μάχης» πρόσθεσε. Ελπίζουμε το Ισραήλ να μπει στο νότιο Λίβανο για να δώσει μια ιστορική ευκαρία στη Χεζμπολά.

Για σκληρή απάντηση έκανε λόγο και ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.



Επίσης, πριν από λίγο ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας με νεώτερες δηλώσεις, διαμήνυσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βορρά θα συνεχιστούν και πως η Χεζμπολάχ νιώθει κυνηγημένη και θα πληρώσει βαρύ τίμημα.

Ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση

Ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση παραδέχτηκε το Ισραήλ που αν και δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για το αιματοκύλισμα, κινητοποιεί στρατιωτικές μονάδες στα σύνορα με τον Λίβανο και μάλιστα την ισχυρότερη μονάδα κρούσης και εστιάζει στον βορρά. Το κόκκινο τηλέφωνο Ουάσιγκτον - Τελ Αβίβ παίρνει φωτιά, με τον Λευκό Οίκο να προειδοποιεί για κλιμάκωση του πολέμου.

Τα πιόνια στην πολεμική σκακιέρα αλλάζουν θέση. Η 98η μεραρχία των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων αναπτύσσεται από τη Λωρίδα της Γάζας στα σύνορα με τον Λίβανο και ενισχύει την 36η μεραρχία που επιχειρεί στην περιοχή.

«Το έχω ήδη ξαναπεί, θα επιστρέψουμε τους κατοίκους πίσω στις εστίες τους στον Βορρά με ασφάλεια. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ισραήλ, Μπέτζαμιν Νετανιάχου.

Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για τις πρωτοφανείς επιθέσεις και ορκίζεται εκδίκηση.

«Με βεβαιότητα αισθάνεται ευάλωτη και, συνάμα, ταπεινωμένη, νιώθοντας την ανάγκη να απαντήσει... είτε οι συνέπειες αυτής της απάντησης θα οδηγήσουν, είτε όχι σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο - γεγονός το οποίο, ακόμη, μοιάζει αβέβαιο», αναφέρει ο ανταποκριτής του CNN, Τζέρεμι Ντάιμοντ.

Παρότι δεν το παραδέχεται ανοιχτά, όλα δείχνουν ότι το Ισραήλ χρειάστηκε μολις 24 ώρες για να σπείρει το χάος αλλά και τον φόβο. Μετατρέποντας σχεδόν κάθε συσκευή σε όπλο κατάφερε να ταπεινώσει τη Χεζμπολάχ, κάνοντάς τη να φαντάζει ανήμπορη να υπεραπιστεί τόσο την ίδια όσο και τα μέλη της. Βέβαια, η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση εξακολουθεί να παραμένει η πιο βαριά οπλισμένη μη κρατική οργάνωση στον κόσμο αν και δεν έχει - σε καμία περίπτωση - τη δύναμη του ισραηλινού στρατού.

«Και το Ισραήλ έχει επίσης άφθονη δύναμη πυρός και σήμερα έδωσε στη δημοσιότητα υλικό με στρατιώτες του να εκπαιδεύονται κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο», αναφέρει η ανταποκρίτρια του BBC, Όρλα Γκερίν.

«Αυτή τη στιγμή μοιάζει να μην υπάρχει καμία πιθανότητα η διπλωματία να βρει έδαφος», σημειώνει ο δημοσιογράφος BBC, Τζέρεμι Μπόουεν.

Και οι φόβοι για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο δεν κοπάζουν με την Ουάσιγκτον να προκρίνει διπλωματική λύση.

Μέσα στη νύχτα, ωστόσο, δύο ρουκέτες εξαπολύονται από τον Λίβανο κατά ισραηλινού εδάφους και οκτώ άνθρωποι τραυματίζονται

Ισραηλινό πυροβολικό και αεροπορία απαντούν και ένας νέος κύκλος ανοίγει με τη βρετανική The Guardian να υπογραμμίζει πως η περιοχή έχει αρχίσει να χορεύει στο χείλος της αβύσσου.

Ο Μακρόν ζητά από όλες τις πλευρές να αποφύγουν τον πόλεμο

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε σήμερα «όλες τις πλευρές να ενεργήσουν για να αποφευχθεί ο πόλεμος»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, τον πρόεδρο της Βουλής Ναμπίχ Μπέρι και τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων Ζοζέφ Αούν, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε «την έντονη ανησυχία του» για τις αλλεπάλληλες εκρήξεις που «συμβάλλουν σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή» θέτοντας σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό.

Ο Μακρόν τους είπε ότι σκοπεύει να μιλήσει και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ότι «όλες οι πλευρές πρέπει να ενεργήσουν έτσι ώστε να αποφευχθεί ο πόλεμος».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε από τους συνομιλητές του «να μεταφέρουν μηνύματα για αυτοσυγκράτηση και μετριοπάθεια» σε όλες τις πλευρές, «αρχής γενομένης από τη Χεζμπολάχ».

Οι ΥΠΕΞ Γαλλίας και ΗΠΑ ζητούν «αποκλιμάκωση» στη Μέση Ανατολή

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας και των ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα από το Παρίσι όλες τις πλευρές να προχωρήσουν σε «αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή», δηλώνοντας «πολύ ανήσυχοι» για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Στεφάν Σεζουρνέ είπε ότι Παρίσι και Ουάσινγκτον συντονίζουν τις ενέργειές τους για να περάσουν «μηνύματα αποκλιμάκωσης». «Δεν θέλουμε να δούμε καμία κλιμάκωση από καμία πλευρά, που θα καθιστούσε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη», είπε από την πλευρά του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Αμερικανός υπουργός επανέλαβε ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως μια κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας παραμένει εφικτή και αναγκαία.

Πηγή: skai.gr

