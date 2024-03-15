Κάμαλα Χάρις: Κανείς δεν πρέπει να φυλακίζεται επειδή κάπνισε μαριχουάνα

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις δήλωσε σήμερα ότι «κανείς δεν θα έπρεπε να φυλακίζεται επειδή κάπνισε μαριχουάνα», σε μια συνάντηση που είχε με τον ράπερ Fat Joe και άλλους που αμνηστεύτηκαν για αδικήματα σχετικά με τη χρήση μαριχουάνας.

Η Χάρις επισήμανε ότι «υπερβολικά πολλοί άνθρωποι στάλθηκαν στη φυλακή για απλή κατοχή μαριχουάνας».

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επιδιώκει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο, προσπαθεί να προσελκύσει τους νέους ψηφοφόρους, ορισμένοι εκ των οποίων εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις νωθρές μεταρρυθμίσεις του στο θέμα αυτό. Η Χάρις κάλεσε το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Δικαιοσύνης να επισπεύσουν την επανακατηγοριοποίηση της μαριχουάνας, χαρακτηρίζοντάς την λιγότερο επιβλαβή από ναρκωτικές ουσίες όπως η ηρωίνη.

«Η μαριχουάνα θεωρείται τόσο επικίνδυνο όσο η ηρωίνη και πιο επικίνδυνη από τη φεντανύλη, κάτι που είναι παράλογο, για να μην πω προφανώς άδικο», σχολίασε.

Το υπουργείο Υγείας πέρσι συνέστησε να μεταταχθεί η κάνναβη από την κατηγορία 1 στην κατηγορία 3 των ναρκωτικών ουσιών, που σημαίνει ότι θα θεωρείται ότι έχει μέτριες πιθανότητες πρόκλησης εθισμού. Η τελική απόφαση επαφίεται στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σχεδόν 40 Πολιτείες έχουν νομιμοποιήσει τη χρήση μαριχουάνας σε κάποια μορφή της. Παραμένει όμως παράνομη στις υπόλοιπες και σε ομοσπονδιακή επίπεδο.

Η Χάρις οργάνωσε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Fat Joe, τον κυβερνήτη του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ, στελέχη του Λευκού Οίκου και άλλους.

Σήμερα στις ΗΠΑ κρατούνται σε φυλακές 1,9 εκατ. άνθρωποι. Ο ένας στους πέντε κρατούμενους καταδικάστηκε για αδικήματα σχετιζόμενα με ναρκωτικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.