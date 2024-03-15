Την ενότητα και την αποφασιστικότητα των συμμάχων να συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά την Ουκρανία ανέδειξαν οι ηγέτες των χωρών του «Τριγώνου της Βαϊμάρης», ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, κατά τις κοινές τους δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους στην Καγκελαρία. Απέφυγαν ωστόσο ζητήματα στα οποία διαπιστώνεται διαφορά προσέγγισης, όπως σε σχέση με τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ή την παρουσία στρατιωτών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

«Η αλληλεγγύη και η κοινή δράση είναι απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να υπερασπιστούμε την ειρήνη και την ελευθερία στην Ευρώπη. Περισσότερο από ποτέ ισχύει ότι η δύναμή μας βρίσκεται στην συνοχή μας. Ειδικά στις τρεις χώρες μας αναλογεί αυξημένη ευθύνη», δήλωσε ο κ. Σολτς και ανακοίνωσε την «άμεση» αποστολή περισσότερων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία και την δημιουργία μιας «συμμαχίας νέων δυνατοτήτων» στο πλαίσιο του σχήματος του Ραμστάιν προκειμένου να εξασφαλιστούν περισσότερα πυρομαχικά για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις - με συνεργασίες και εντός Ουκρανίας. «Βλέπετε, και οι τρεις το εννοούμε πραγματικά όταν μιλάμε για στήριξη της Ουκρανίας», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος, ενώ οι τρεις ηγέτες ένωναν τις γροθιές τους μπροστά στις κάμερες.

Αναφερόμενος στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο κ. Σολτς δήλωσε ότι «ξέρει καλά ότι μπορεί να στηριχτεί πάνω μας» και, με το βλέμμα στην Μόσχα, σημείωσε ότι «ο ρώσος πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα εγκαταλείψουμε την στήριξη της Ουκρανίας, αλλά θα συνεχίσουμε να στέκουμε ενωμένοι στο πλευρό των Ουκρανών».

«Μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι στην Ουκρανία διακυβεύεται η ασφάλεια και το μέλλον μας», τόνισε από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν και πρόσθεσε ότι «αποτελεί κοινή βούληση να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία για όσο χρειάζεται και να εμποδίσουμε την Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο». «Μιλήσαμε σήμερα με μια φωνή, κυρίως για τις χώρες μας και για την ασφάλεια της ηπείρου μας υπό το φως του πολέμου στην Ουκρανία», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τουσκ, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή συνάντηση δείχνει ότι «οι κακοήθεις φήμες για διαφωνίες μεταξύ μας δεν ισχύουν».

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ, ερωτώμενος σχετικά με τις διαφορετικές απόψεις που έχουν εκφράσει τελευταία το Βερολίνο και το Παρίσι, δήλωσε ότι «και οι δυο ηγέτες έχουν τη θέση τους και θεωρώ ότι θα παραμείνουν σε αυτήν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

