Τύμπανα πολέμου στον Λίβανο: Ισραηλινό σφυροκόπημα και η υπόσχεση του Ιράν για «συντριπτική απάντηση»

Της Αθηνάς Παπακώστα

Στην πρώτη του δημόσια αντίδραση, μετά τα κύματα θανατηφόρων επιθέσεων στον Λίβανο, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, όπως ήταν αναμενόμενο, κατηγόρησε ευθέως το Ισραήλ.

«Ξεπεράστηκαν όλα τα όρια και οι κόκκινες γραμμές» είπε για τις αλυσιδωτές εκρήξεις σε βομβητές και φορητούς ασυρμάτους μελών της υποστηριζόμενης από το Ιράν σιιτικής οργάνωσης εξαιτίας των οποίων τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν.

«Θα μπορούσαν να είναι εγκλήματα πολέμου ή κήρυξη πολέμου», τόνισε και υποσχέθηκε ότι ο «εχθρός» θα πληρώσει βαρύ τίμημα και θα λάβει «δίκαιη τιμωρία».

«Μας προκαλέσατε κι εμείς θα ανταποκριθούμε ξανά. (…) Δεν θα μιλήσω για τόπο, χρόνο, τοποθεσία, λεπτομέρειες. Θα το μάθετε όταν συμβεί. Τις λεπτομέρειες δεν θα τις αποκαλύψουμε τώρα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πολύ ευαίσθητο στάδιο της μάχης», διευκρίνισε σχετικά.

Στη συνέχεια του διαγγέλματός του, από άγνωστη τοποθεσία, διαβεβαίωσε ότι τα ανώτερα στελέχη της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης δεν φέρουν τα μοντέλα των βομβητών που εξερράγησαν και πως οι εν λόγω συντονισμένες επιθέσεις δεν κατάφεραν να κλονίσουν τις υποδομές της Χεζμπολάχ, αν και παραδέχθηκε ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχουμε υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα ασφαλείας και ένα στρατιωτικό πλήγμα που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της αντίστασης και στην ιστορία του Λιβάνου».

Συνέχισε, όμως, λέγοντας ότι «είμαστε πιο αποφασισμένοι και πιο ανυποχώρητοι από ποτέ», και ξεκαθάρισε πως οι συγκρούσεις στα σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου θα συνεχίσουν και πως δεν θα επιτραπεί στους εκτοπισμένους Ισραηλινούς να επιστρέψουν πίσω στις εστίες τους - εκτός εάν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Λέμε στον Νετανιάχου και στον Γκάλαντ, στον εχθρό, ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν θα λήξει προτού σταματήσει η επίθεση στη Γάζα», είπε

Κατά της διάρκεια της ομιλίας Νασράλα, η Χεζμπολάχ χτύπησε τουλάχιστον τέσσερις φορές στο βόρειο Ισραήλ, ενώ δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε πλήγματα της οργάνωσης νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης.

Την ίδια στιγμή, ισραηλινά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τη Βηρυτό πραγματοποιώντας χαμηλές πτήσεις, σπάζοντας το φράγμα του ήχου σε μία επίδειξη δύναμης, μία υπενθύμιση της στρατιωτικής ισχύος και παρουσίας του Ισραήλ στη χώρα.

Προηγουμένως, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν ξεκινήσει μπαράζ επιθέσεων στον νότιο Λίβανο εξαπολύοντας ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών, από την έναρξη του πολέμου, κατά περισσότερων από 100 συστημάτων πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ με στόχο να πλήξουν τις στρατιωτικές ικανότητες της οργάνωσης και οι εκτοπισμένοι του Ισραήλ να επιστρέψουν με ασφάλεια πίσω στις εστίες τους.

Ο αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων έχει ήδη εγκρίνει στρατιωτικά σχέδια που αφορούν στο βόρειο πεδίο μαχών, δηλαδή στον νότιο Λίβανο, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες η ισραηλινή ηγεσία έχει κλιμακώσει τις προειδοποιήσεις της για πιθανή, μεγαλύτερη, στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, το πρωί της Πέμπτης, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοαβ Γκάλαντ, είπε πως η Χεζμπολάχ θα πληρώνει «ολοένα και βαρύτερο τίμημα», όσο το Ισραήλ θα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ασφάλεια στα σύνορα με τον Λίβανο και πως, όσο περνάει ο καιρός, «η αλληλουχία των στρατιωτικών ενεργειών θα συνεχιστεί».

Όσο ο πόλεμος εισέρχεται σε νέα φάση, όπως διεμήνυσε το Ισραήλ, και ο κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού πολέμου γίνεται εκ νέου ορατός, η Ουάσιγκτον θέλει να αποτραπεί η διεύρυνση της σύγκρουσης, ενόψει και των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκρίνοντας διπλωματική λύση. Προβληματισμό όμως γεννά η πληροφορία που μεταδίδει το AXIOS ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του την επόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με κορυφαίους πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες του Λιβάνου, καθώς και ξεχωριστή επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου καλώντας σε αυτοσυγκράτηση με τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι να προτρέπει τους Βρετανούς υπηκόους που βρίσκονται στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, απαρατήρητη δεν περνά το γεγονός ότι ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Χοσεΐν Σαλαμί, ο ανώτατος διοικητής του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενημέρωσε τον Χασάν Νασράλα ότι το Ισραήλ θα αντιμετωπίσει «μια συντριπτική απάντηση από τον “άξονα της αντίστασης”».

Πηγή: skai.gr

