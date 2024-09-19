Με ψήφισμα που υιοθέτησε σήμερα, το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά να αρθούν οι περιορισμοί που εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει δυτικά οπλικά συστήματα εναντίον νόμιμων στρατιωτικών στόχων στη Ρωσία.

Το ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε με 425 ψήφους υπέρ, 131 κατά και 63 αποχές, αναφέρει ότι, αν δεν αρθούν οι ισχύοντες περιορισμοί, η Ουκρανία δεν μπορεί να ασκήσει πλήρως το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα και παραμένει εκτεθειμένη σε επιθέσεις κατά του πληθυσμού και των υποδομών της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι οι ανεπαρκείς παραδόσεις πυρομαχικών και οι περιορισμοί στη χρήση τους ενέχουν τον κίνδυνο υπονόμευσης των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής και εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τη μείωση του οικονομικού όγκου της διμερούς στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία από τα κράτη μέλη. Οι ευρωβουλευτές επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τις χώρες μέλη της ΕΕ να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους του Μαρτίου του 2023 να παραδώσουν ένα εκατομμύριο βλήματα στην Ουκρανία και να επιταχύνουν την παράδοση όπλων, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων TAURUS. Επαναλαμβάνουν επίσης τη θέση τους ότι όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα πρέπει συλλογικά και ξεχωριστά να δεσμευτούν για ετήσια στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία τουλάχιστον 0,25% του ΑΕΠ τους.

Παράλληλα, το ψήφισμα του ΕΚ καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διατηρήσουν και να επεκτείνουν την πολιτική κυρώσεων του Συμβουλίου κατά της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και των τρίτων χωρών και οντοτήτων που παρέχουν στη Ρωσία στρατιωτική τεχνολογία και προϊόντα «διπλής χρήσης». Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν την πρόσφατη μεταφορά βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στη Ρωσία και ζητούν ενισχυμένες κυρώσεις κατά της Τεχεράνης αλλά και κατά της Βόρειας Κορέας για τη στήριξη της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επιθυμούν επίσης να προστεθούν οντότητες και άτομα από την Κίνα στον κατάλογο κυρώσεων της ΕΕ, καθώς και αυστηρότερα μέτρα για τη συστηματική αντιμετώπιση του ζητήματος της καταστρατήγησης των κυρώσεων από εταιρείες με έδρα την ΕΕ, τρίτα μέρη και τρίτες χώρες.

Επιπλέον, το ΕΚ καλεί την ΕΕ και τους εταίρους της να θεσπίσουν ένα στερεό νομικό καθεστώς για τη δήμευση των ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί από την ΕΕ για την αποζημίωση της Ουκρανίας. Θεωρούν επίσης τη λογοδοσία για τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου και την καταβολή αποζημιώσεων και άλλων πληρωμών από τη Μόσχα ως βασικές πτυχές οποιασδήποτε λύσης.

Τέλος, οι ευρωβουλευτές, καλούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εργαστούν ενεργά για την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής διεθνούς στήριξης προς την Ουκρανία και την εξεύρεση ειρηνικής λύσης στον πόλεμο, στη βάση του πλήρους σεβασμού της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

