Τσεχία και Πολωνία δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία

Η Πολωνία και η Τσεχία δήλωσαν σήμερα πως δεν σκέπτονται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, αφού αυτή η επιλογή αναφέρθηκε για ευρωπαϊκές χώρες σε συνάντηση στο Παρίσι, όμως συμφώνησαν να συνεργαστούν για την αγορά περισσότερων πυρομαχικών για το Κίεβο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε χθες Δευτέρα στο ενδεχόμενο ευρωπαϊκές χώρες να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία, λέγοντας πως "τίποτα δεν θα πρέπει να αποκλειστεί".

Ο Μακρόν προειδοποίησε, ωστόσο, πως δεν υπάρχει συναίνεση σε αυτό το στάδιο, ενώ σύμμαχοι συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες για την προμήθεια περισσότερων πυρομαχικών στο Κίεβο καθώς η μάχη του κατά της εισβολής της Ρωσίας εισέρχεται στον τρίτο χρόνο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια του Μακρόν, ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα και ο Πολωνός ομόλογός του Ντόναλντ Τουσκ είπαν πως η επιλογή της αποστολής στρατευμάτων δεν εξετάζεται από τις κυβερνήσεις τους.

"Είμαι πεπεισμένος πως θα πρέπει να αναπτύξουμε τις ατραπούς υποστήριξης που ξεκινήσαμε μετά την επίθεση της Ρωσίας", δήλωσε ο Φιάλα σε συνέντευξη Τύπου δίπλα στον Τουσκ κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στην Πράγα.

Ο Τουσκ πρόσθεσε: "Η Πολωνία δεν σχεδιάζει να στείλει τα στρατεύματά της στο έδαφος της Ουκρανίας".

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε τη Δευτέρα στο Reuters πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σχεδιάζουν να στείλουν στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία και πως επίσης δεν υπάρχουν σχέδια το ΝΑΤΟ να στείλει στρατεύματα να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Ο Τουσκ καλωσόρισε το σχέδιο της Τσεχίας να αγοράσει εκατοντάδες χιλιάδες φυσίγγια πυρομαχικών από χώρες εκτός Ευρώπης για να προμηθεύσει την Ουκρανία. Η Πράγα αναζητεί εταίρους για χρηματοδότηση.

Ο Τουσκ και ο Φιάλα θα συναντήσουν τους ομολόγους τους από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία σήμερα, με το θέμα της Ουκρανίας να διχάζει την ομάδα.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος εναντιώνεται στη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, είχε επισημάνει πρώτος πριν από τη συνάντηση του Παρισιού πως αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ σκέπτονται να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία σε διμερή βάση, προειδοποιώντας πως αυτό θα κλιμακώσει τη σύγκρουση.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε σήμερα πως η Ουγγαρία δεν επιθυμεί να στείλει όπλα ή στρατεύματα στην Ουκρανία και η θέση αυτή είναι "σταθερή σαν πέτρα".

