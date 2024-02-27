Η Ρωσία προειδοποιεί για σύγκρουση με το ΝΑΤΟ εάν η Συμμαχία στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία

Για σύγκρουση με το ΝΑΤΟ προειδοποιεί η Ρωσία σε περίπτωση που στείλουν στρατεύματα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, αναφέρει το Reuters.

Η Σουηδία, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία έχουν αποστασιοποιηθεί από τα όσα έχει δηλώσει ο Εμανουέλ Μακρόν πως δεν υπήρξε «συναίνεση» για την αποστολή δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά «τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί».

«Το ίδιο το γεγονός της συζήτησης της δυνατότητας αποστολής ορισμένων δυνάμεων στην Ουκρανία από τις χώρες του ΝΑΤΟ είναι ένα πολύ σημαντικό νέο στοιχείο», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τις δηλώσεις Μακρόν.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους ποιοι θα ήταν οι κίνδυνοι μιας άμεσης σύγκρουσης Ρωσίας-ΝΑΤΟ εάν τα μέλη του ΝΑΤΟ έστελναν τα στρατεύματά τους να πολεμήσουν στην Ουκρανία, ο Πεσκόφ είπε:

«Σε αυτή την περίπτωση, θα χρειαστεί να μιλήσουμε όχι για την πιθανότητα, αλλά για το αναπόφευκτο (μιας άμεσης σύγκρουσης).»

Πηγή: skai.gr

