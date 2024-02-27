Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σε σωφρονιστική αποικία στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο στις 16 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν αφεθεί ελεύθερος στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Σε ανάρτησή του μέσα από την φυλακή την 1η Φεβρουαρίου, ο Ρώσος αντιφρονούντας είχε απευθύνει κάλεσμα στους Ρώσους σε όλη τη χώρα να εκφράσουν την διαμαρτυρία τους κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν πηγαίνοντας όλοι μαζί να τον ψηφίσουν την ίδια ώρα, το μεσημέρι της 17ης Μαρτίου - της τελευταίας ημέρας της ψηφοφορίας των προεδρικών εκλογών - και να κάνουν πορείες εναντίον του.

«Μου αρέσει η ιδέα εκείνοι που ψηφίζουν κατά του Πούτιν να πάνε στις κάλπες την ίδια ώρα, το μεσημέρι. Το μεσημέρι εναντίον του Πούτιν», είχε δηλώσει ο Ναβάλνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλώντας όποιον αντιτίθεται στην πολιτική του Κρεμλίνου, κατά κύριο λόγο στην επίθεση στην Ουκρανία, να κινητοποιηθεί «όχι μόνο σε κάθε πόλη, αλλά και σε κάθε γειτονιά».

«Χιλιάδες άνθρωποι θα μπορούν να συμμετάσχουν. Και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα παρασταθούν», εκτίμησε ακόμη ο Ναβάλνι στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

«Μεσημέρι κατά του Πούτιν», η πολιτική διαθήκη του Αλεξέι Ναβάλνι

Ο Λεονίντ Βολκόφ, στενός συνεργάτης του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε σήμερα ότι η εκδήλωση διαμαρτυρίας της 17ης Μαρτίου είναι η «πολιτική διαθήκη» του Ναβάλνι.

«Εκτός από τον πόνο και την απελπισία, υπάρχει επίσης πολλή οργή και θυμός. Επιθυμίες για εκδίκηση. Και αυτό είναι μια σωστή και αναγκαία επιθυμία. Δείτε στο βίντεο πώς μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε μετά τον Αλεξέι» έγραψε ο Βολκοφ στο Χ.

Огромная рана на месте сердца, и больше ничего. Боль и пустота. Это то, что чувствуете вы. Это то, что чувствуют друзья и коллеги Алексея.



16 февраля Путин убил Навального. Все было очень плохо, а стало в сто раз хуже.



Помимо боли и безнадеги, есть еще очень много ярости и… — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 27, 2024

«Τώρα πλέον δεν είναι απλώς μία πολιτική πράξη με στόχο το ξεπέρασμα της πολιτικής μοναξιάς και απομόνωσης. Τώρα είναι μία διαδήλωση πένθους, ένα πολιτικό μνημόσυνο, μία πράξη στην μνήμη του Ναβάλνι, που μας ζήτησε να την τελέσουμε», είπε ο Λεονίντ Βολκόφ σε βίντεο που αναρτήθηκε στο YouTube.

«Έτσι οι άνθρωποι θα εκπληρώσουν την τελευταία επιθυμία του Αλεξέι Ναβάλνι, άρα είναι πολύ σημαντικό. Κάντε το. Και στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, πείστε όσους περισσότερους ανθρώπους μπορείτε να το κάνουν».

Προειδοποιήσεις για «συνέπειες από το Κρεμλίνο»

Η πρόσκληση του Αλεξέι Ναβάλνι για την διαμαρτυρία «Μεσημέρι κατά του Πούτιν» είναι ένας τρόπος για τους Ρώσους να δείξουν ότι αντιστέκονται, κάνοντας απλώς και νομίμως ουρά για να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν να συλληφθούν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι το κάλεσμα του Αλεξέι Ναβάλνι προς τους Ρώσους σε διαμαρτυρία κατά την ημέρα της ψηφοφορίας των προεδριών εκλογών είναι προκλητικό και προειδοποίησε ότι η αστυνομία θα διαφυλάξει την τήρηση του νόμου.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για τους ανθρώπους που θα ακούσουν τις προσκλήσεις αυτές και προέτρεψε τους Ρώσους να μην παραβιάσουν τον νόμο.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι υποστηρικτές του Ναβάλνι «είναι γνωστοί για τις προκλητικές προτροπές τους για την παραβίαση των νόμων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσους ακολουθούν αυτές τις προτροπές.

Δεν έχει γίνει σαφές με ποιον τρόπο παραβιάζει τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας όποιος στέκεται στην ουρά για να ψηφίσει.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.