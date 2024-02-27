Την αναβάθμιση της στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας των εργασιών της διεθνούς διάσκεψης για την υποστήριξη της Ουκρανίας, η οποία διεξήχθη χθες Δευτέρα στο Παρίσι.

Ομάδα κρατών προτίθεται να παραδώσει στο Κίεβο πυραύλους μέσου και μακρού βεληνεκούς, είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν πως στηρίζουν την πρόταση της Τσεχίας να αγοράσουν από κοινού πυρομαχικά εκτός Ευρώπης για λογαριασμό της Ουκρανίας.

«Θα κάνουμε ό,τι απαιτείται ώστε η Ρωσία να μην καταφέρει να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο» επέμεινε ο Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι «η ήττα της Ρωσίας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια και την σταθερότητα στην Ευρώπη».

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν πέντε τομείς στους οποίους όλες οι χώρες οι οποίες έλαβαν μέρος στην διάσκεψη συμφωνούν ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες.

Πρόκειται για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου, την συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων, την ενίσχυση των των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας –ειδικά στα σύνορα της με την Λευκορωσία–, την υπεράσπιση των χωρών που απειλούνται απευθείας από την ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, όπως η Μολδαβία, και τέλος, την παροχή βοήθειας στο Κίεβο για την άρση ναρκοπεδίων.

«Πρέπει να βαδίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα προς οικονομία πολέμου» δήλωσε ακόμη ο Γάλλος πρόεδρος επισημαίνοντας πως υπάρχουν περιθώρια μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής παραγωγής οπλικών συστημάτων.

Ο πρόεδρος Μακρόν ανέφερε επίσης ότι «η Ρωσία υιοθέτησε απειλητικές συμπεριφορές όχι μόνο έναντι της Ουκρανίας, αλλά έναντι όλων μας», ενώ αναφορικά με το ζήτημα της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων της Δύσης στο ουκρανικό έδαφος ανέφερε πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει συναίνεση για κάτι τέτοιο, πλην όμως τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί στο μέλλον.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος χωρών και επιχειρήσεων που παραβιάζουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι η ουκρανική κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την αμυντική χειραφέτηση της Ευρώπης και ανακοίνωσε ότι αποφασίστηκε η σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το ουκρανικό και σε επίπεδο των υπουργών Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

