Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε χθες Τρίτη το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την «πλήρη αλληλεγγύη» του στον βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, εν μέσω διπλωματικής κρίσης.

«Στη Γάζα διαπράττεται γενοκτονία. Χιλιάδες παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι δολοφονούνται άνανδρα. Ο Λούλα δεν είπε τίποτε άλλο παρά την αλήθεια. Αν δεν υπερασπιστούμε την αλήθεια, θα μας αφανίσει η βαρβαρότητα», ανέφερε ο κ. Πέτρο μέσω X (του πρώην Twitter).

«Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στον πρόεδρο της Βραζιλίας», πρόσθεσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας.

Expreso mi solidaridad integral al presidente Lula del Brasil. En Gaza hay un genocidio y se asesina cobardemente a miles de niños, mujeres y ancianos civiles.

Lula solo ha dicho la verdad y la verdad se defiende o la barbarie nos aniquilará.



Toda la región debe unirse para que… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 20, 2024

Ο Λούλα προκάλεσε πολιτική θύελλα κατηγορώντας την Κυριακή το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» των Παλαιστίνιων στη Λωρίδα της Γάζας, συγκρίνοντας τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακο με την εξόντωση των εβραίων από τους ναζί.

Ανακηρύχθηκε προχθές Δευτέρα persona non grata από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Κατς κατακεραύνωσε την «πολύ σοβαρή αντισημιτική επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού και του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσε πως ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν θα πάψει να είναι ανεπιθύμητο πρόσωπο στη χώρα του παρά αφού «ζητήσει συγγνώμη και ανακαλέσει» τις δηλώσεις αυτές.

Η Βραζιλία και η Κολομβία τάχθηκαν υπέρ της ιστορικής διαδικασίας που κινήθηκε από τη Νότια Αφρική σε βάρος του Ισραήλ στη Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) στη Χάγη για φερόμενη παραβίαση της διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας (1948).

Ο κολομβιανός πρόεδρος Πέτρο, που δήλωνε τον Ιανουάριο πρόθυμος να μεσολαβήσει ικανοποιώντας αίτημα του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κάλεσε τις χώρες της Λατινικής Αμερικής να «ενωθούν» στην προσπάθεια «να τερματιστεί αμέσως» ο πόλεμος.

Τον Οκτώβριο, ο Γουστάβο Πέτρο παραλλήλισε την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού με τη δράση των ναζί, πυροδοτώντας και σε εκείνη την περίπτωση διπλωματική κρίση με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.