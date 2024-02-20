Ο Πούτιν προήγαγε υψηλόβαθμο σωφρονιστικό αξιωματούχο μετά το θάνατο του Ναβάλνι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε προαγωγή σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του σωφρονιστικού συστήματος μερικές ημέρες μετά το θάνατο του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Βαλέρι Μπογιαρίνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας FSIN, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ρωσικές φυλακές, προήχθη σε στρατηγό του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο διευθυντής του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Ναβάλνι, έγραψε σήμερα στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Telegram πως ο Μπογιαρίνοφ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για το βασανισμό του Ναβάλνι στη φυλακή.

«Αυτή πρέπει να γίνει κατανοητή ως η φανερή ανταμοιβή του εκ μέρους τον Πούτιν για τα βασανιστήρια», έγραψε ο Ιβάν Ζντάνοφ για την προαγωγή του Μπογιαρίνοφ.

Τον Ιούλιο 2023, η διαταγή του Μπογιαρίνοφ να περιοριστεί η δυνατότητα του αντιπολιτευόμενου πολιτικού να αγοράζει τρόφιμα και καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης είχε γίνει γνωστή στη διάρκεια ακροματικής συνεδρίασης δικαστηρίου με κατηγορούμενο τον Ναβάλνι.

Οι φυλακισμένοι μπορούν κανονικά να χρησιμοποιούν τα χρήματά τους για να συμπληρώνουν από το κατάστημα της φυλακής τις ισχνές μερίδες που τους χορηγούνται.

Σύμφωνα με τον Ζντάνοφ, ο νεοπροαχθείς στρατηγός ήταν επίσης υπεύθυνος για περαιτέρω παρενοχλήσεις του φυλακισμένου Ναβάλνι.

Η προαγωγή του Μπογιαρίνοφ έγινε γνωστή χθες, Δευτέρα, όταν δημοσιεύθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Εκτός του Μπογιαρίνοφ, άλλοι τρεις αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου προήχθησαν στο βαθμό του στρατηγού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στο θάνατο του Ναβάλνι και τις προαγωγές, κάνοντας λόγο για διαδικασία ρουτίνας.

