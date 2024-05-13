Μπορεί η Eurovision να είναι ένας ευρωπαϊκός μουσικός διαγωνισμός με πρώτο συνθετικό της το «Euro», ωστόσο τα «αφεντικά» της διοργάνωσης (η EBU, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση) απαγόρευσαν την… ευρωπαϊκή σημαία από τον διαγωνισμό. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την οργή της Κομισιόν.



Η απόφαση της EBU να απαγορεύσει τις σημαίες της ΕΕ κατά τη διάρκεια του τελικού του Σαββάτου ήταν ένα δώρο στους «εχθρούς της Ευρώπης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Είναι εξωφρενικό αυτό που έκανε η EBU», είπε ο Σχοινάς στο POLITICO, σε έναν διαγωνισμό που επισκιάστηκε από πολιτικές διαμάχες, αλλά και την απόφαση της Ένωσης να απαγορεύσει τη σημαία του μη δυαδικού φύλου.



Ο επίτροπος είπε ότι η απόφαση της EBU να αποκλείσει για πρώτη φορά σημαίες άλλες από αυτές των συμμετεχουσών χωρών ήταν άστοχη, δεδομένων των ευρωπαϊκών εκλογών του επόμενου μήνα, και τη στιγμή που χιλιάδες Γεωργιανοί διαδηλωτές συγκεντρώνονταν στους δρόμους της Τιφλίδας για να υποστηρίξουν τις δημοκρατικές αξίες που αντιπροσωπεύει η ΕΕ.

Ένας εκπρόσωπος της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέκρινε επίσης την κίνηση της EBU, δηλώνοντας: «Είναι σίγουρα λυπηρό να απαγορεύεται η σημαία, που είναι η σημαία όλων των μελών της ΕΕ και άλλων μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, η οποία συχνά κυματίζει δίπλα στις εθνικές σημαίες σε δημόσια κτίρια».



Ο Έλληνας αξιωματούχος της ΕΕ είπε στο Playbook του POLITICO: «Δεν μπορώ να βρω λογική εξήγηση γιατί το κάνει αυτό η EBU. Και τι εξυπηρετεί αυτό;». «Λιγότερο από έναν μήνα από τις ευρωεκλογές, ποιος κερδίζει από την απαγόρευση της σημαίας της ΕΕ από τη Eurovision;» πρόσθεσε ο επίτροπος. «Μόνο οι ευρωσκεπτικιστές και οι εχθροί της Ευρώπης».



Ένας εκπρόσωπος της EBU υποστήριξε ότι η φετινή πολιτική της Eurovision για τις σημαίες ήταν «η ίδια με το 2023», με τους θαυμαστές να επιτρέπεται να φέρουν μόνο σημαίες των «συμμετεχουσών χωρών και τις σημαίες του ουράνιου τόξου/υπερηφάνειας». Αλλά βίντεο της περσινής εκδήλωσης δείχνουν ξεκάθαρα πολλές σημαίες της ΕΕ στο κοινό.



Ο Σχοινάς είπε ότι θα θέσει το θέμα στη διοίκηση της EBU εντός της ημέρας (Δευτέρα). «Θα μιλήσω μαζί τους. Δεν θα το αφήσω αυτό να περάσει» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα αναζητήσω εξηγήσεις και διευκρινίσεις».



Σημειώνεται ότι το Nemo, 24χρονο ράπερ από την Ελβετία που τραγούδησε για την ανακάλυψη του εαυτού τους ως μη δυαδικό άτομο, κέρδισε τη Eurovision 2024, αλλά η σημαία του μη δυαδικού φύλου απαγορεύτηκε. Το Nemo παρατήρησε στη συνέντευξη Τύπου μετά το σόου ότι είχε σπάσει κατά λάθος το τρόπαιό του. «Το τρόπαιο μπορεί να διορθωθεί… Ίσως η Eurovision χρειάζεται λίγη διόρθωση επίσης» πρόσθεσε καυστικά.



Ο φετινός διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε στο Μάλμε της Σουηδίας, ίσως είχε τη μεγαλύτερη ένταση στην ιστορία του θεσμού, στη σκιά των συγκρούσεων στη Γάζα, την Ουκρανία και αλλού.



Πριν από τον τελικό, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Μάλμε, πολλοί κυματίζοντας παλαιστινιακές σημαίες. Όταν η διαγωνιζόμενη του Ισραήλ, Έντεν Γκολάν, ανέβηκε στη σκηνή, δέχτηκε επευφημίες αλλά και γιουχαΐσματα.



