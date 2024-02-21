Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες Τρίτη για νιοστή φορά τα προβλήματά του με την αμερικανική δικαιοσύνη πολιτικό διωγμό και παρομοίασε τη μεταχείρισή του με αυτή του ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε στη φυλακή την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε την Παρασκευή να πληρώσει πρόστιμο 355 εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη, επειδή διόγκωνε τεχνητά την αξία των ακινήτων του για να εξασφαλίσει καλύτερους όρους τραπεζικών χορηγήσεων και ασφαλιστικών συμβολαίων.

Ποινή που συνέκρινε με τη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στον αντίπαλο του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι μια μορφή Ναβάλνι. Είναι μια μορφή κομμουνισμού ή φασισμού», πέταξε κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στη Νότια Καρολίνα.

Αναφερόμενος στον δικαστή που του επέβαλε την ποινή, διαβεβαίωσε πως «αυτός ο τύπος είχε αποφασίσει πως ήμουν ένοχος προτού καν αρχίσει η δίκη».

Όταν μια δημοσιογράφος του Fox News τον παρότρυνε να αναφερθεί στην υπόθεση Ναβάλνι, ο κ. Τραμπ δεν αναφέρθηκε στον κ. Πούτιν. Περιορίστηκε να εξάρει τον Αλεξέι Ναβάλνι, «πολύ γενναίο άνδρα», που «πιθανόν θα ήταν καλύτερο να μείνει μακριά και να μιλάει από το εξωτερικό της χώρας», αντί να επιστρέψει στη Ρωσία.

«Αυτό γίνεται επίσης στη χώρα μας», συνέχισε. «Οδεύουμε να μετατραπούμε σε κομμουνιστική χώρα από πολλές απόψεις».

«Έχω οκτώ ή εννιά δίκες στο ενεργητικό μου εξαιτίας του ότι (...) είμαι στην πολιτική», υποστήριξε.

Έκανε τα σχόλια αυτά εν μέσω της πολεμικής που προκάλεσε η σιωπή του Ρεπουμπλικάνου για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι την Παρασκευή σε φυλακή στη Ρωσία.

Ο θάνατος του αντιπολιτευόμενου προκάλεσε κύμα αγανακτισμένων αντιδράσεων στη Δύση, με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να δηλώνει από την ίδια ημέρα πως ευθύνεται προσωπικά ο πρόεδρος Πούτιν.

Όμως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αντέδρασε αμέσως, κάτι που έσπευσε να επικρίνει με σφοδρότητα η μοναδική πλέον αντίπαλός του στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου, η Νίκι Χέιλι.

«Το γεγονός ότι δεν λέει τίποτα για τον Ναβάλνι (δείχνει) ότι είτε τάσσεται στο πλευρό του Πούτιν και πιστεύει πως είναι καλό να σκοτώνει τους πολιτικούς του αντιπάλους ή δεν θεωρεί πως πρόκειται για σημαντική υπόθεση», έκρινε η κυρία Χέιλι την Κυριακή.

Ενώ ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, υποψήφιος για την επανεκλογή του, αναφερόμενος σε σχόλιο του κ. Τραμπ —ο οποίος θεωρείται ο πιθανότερος αντίπαλός του τον Νοέμβριο— περί του ότι η υπόθεση Ναβάλνι δείχνει πόσο έχουν αποδυναμωθεί οι ΗΠΑ σε διεθνές επίπεδο, διερωτήθηκε «γιατί κατηγορεί πάντα την Αμερική;».

Ο μεγιστάνας των ακινήτων πλέον μοιάζει αποφασισμένος να αξιοποιήσει αυτή την υπόθεση για να υποστηρίξει πως και ο ίδιος είναι θύμα διωγμού, χωρίς να αναφέρεται στον κ. Πούτιν. Προχθές Δευτέρα κατήγγειλε τους δικαστές της «ριζοσπαστικής αριστεράς» που τον διώκουν.

Πέραν της καταδίκης του στην αστική δίκη του για τις απάτες της εταιρείας ακινήτων του, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μπροστά του τέσσερις ποινικές δίκες, για τις πιέσεις που άσκησε προκειμένου να ανατραπεί το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 (δύο, σε ομοσπονδιακό και σε πολιτειακό επίπεδο), για τον τρόπο που χειρίστηκε διαβαθμισμένα έγγραφα, και για τις πληρωμές του προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή πορνοστάρ που υποστήριζε πως ο μεγιστάνας είχε εξωσυζυγική σχέση μαζί της.

Συνολικά, του έχουν απαγγελθεί 91 κατηγορίες.

