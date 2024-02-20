Μετά την ανακοίνωση, την Παρασκευή, του θανάτου του υπ' αριθμόν ένα επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, η χήρα του, η Γιούλια Ναβάλναγια, έχει γίνει στόχος ψευδών ειδήσεων και φημών στο Ίντερνετ που έχουν στόχο να την δυσφημήσουν και να την απαξιώσουν, την ώρα που ανακοινώνει πως θα συνεχίσει τη μάχη του συζύγου της.

Μερικές μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, χρήστες διένειμαν στο Ίντερνετ μια φωτογραφία της χήρας του να ποζάρει χαμογελαστή σε μια παραλία δίπλα σε έναν άλλον άνδρα, με τα σχόλια να δηλώνουν ή να υπονοούν πως η φωτογραφία είχε τραβηχτεί τις τελευταίες ημέρες και κατηγορώντας την έτσι ότι υποκρίνεται τη θλίψη της στις δημόσιες εμφανίσεις που κάνει έκτοτε.

«Την ημέρα του θανάτου του Ναβάλνι, η Γιούλκα (sic), η απαρηγόρητη χήρα του, καθόταν αναπαυτικά σε μια παραλία!!», κατήγγειλε έτσι ένας χρήστης του Ίντερνετ στην πλατφόρμα X.

Η φωτογραφία, συνοδευόμενη από παρόμοια μηνύματα, δημοσιοποιήθηκε ευρέως και στα αγγλικά, τα γερμανικά ή τα σερβοκροατικά σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παλιά φωτογραφία

Όμως η φωτογραφία αυτή της Γιούλια Ναβάλναγια δεν είναι πρόσφατη.

Οι έρευνες του Γαλλικού Πρακτορείου την εντόπισαν στο λογαριασμό Instagram του Εβγκένι Τσιτσβάρκιν, ενός 49χρονου ρώσου δισεκατομμυριούχου.

Αυτός ο τελευταίος είχε δημοσιοποιήσει τον Αύγουστο 2021 τη φωτογραφία αυτή, στην οποία εικονίζεται δίπλα στην Γιούλια Ναβάλναγια. «Με την πρώτη κυρία της ωραίας Ρωσίας του μέλλοντος @yulia_navalnaya Ελευθερία @navalny!», είχε γράψει, διευκρινίζοντας πως η φωτογραφία είχε τραβηχτεί στην Γιούρμαλα της Λετονίας.

Συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας κινητών τηλεφώνων Euroset, ο Εβγκένι Τσιτσβάρκιν διέφυγε το 2008 στη Βρετανία. Κατηγορούμενος για απαγωγή και υπεξαίρεση κεφαλαίων, ήταν στόχος διεθνούς εντάλματος σύλληψης και αιτήματος έκδοσης μέχρι το 2011, όταν η Ρωσία έβαλε τέλος στη δίωξή του.

Στη Βρετανία, ο Εβγκένι Τσιτσβάρκιν άρχισε να ασχολείται με το εμπόριο οίνου και έγινε επίσης σφοδρός επικριτής του Βλαντίμιρ Πούτιν. Φίλος του Αλεξέι Ναβάλνι, τον βοήθησε, σύμφωνα με τον Τύπο, να χρηματοδοτήσει τη μάχη του και ένα μέρος των ιατρικών εξόδων του μετά τη δηλητηρίασή του το 2020.

Η δημοσίευση της φωτογραφίας του μαζί με την Γιούλια Ναβάλναγια πριν από τρία χρόνια είχε σχολιασθεί ευρέως. Σε συνέντευξή του στον ανεξάρτητο ραδιοσταθμό Ηχώ της Μόσχας (τον οποίο οι ρωσικές αρχές έκλεισαν το Μάρτιο 2022), ο επιχειρηματίας είχε εξηγήσει, με μια δόση ειρωνείας, το περιεχόμενο της φωτογραφίας: «Οι άνθρωποι ζηλεύουν: θα ήθελαν κι αυτοί να κάνουν βόλτα στην άκρη της θάλασσας με την Γιούλια Ναβάλναγια, μια ωραία και δυνατή γυναίκα, μια εν δυνάμει Πρώτη Κυρία».

«Δυστυχώς ο Αλεξέι φυλακίσθηκε, αλλά εκείνη, δεν την έχει φυλακίσει κανείς», έλεγε ακόμη.

Ψεύτικοι λογαριασμοί

Η Γιούλια Ναβάλναγια είναι τακτικός στόχος φημών που έχουν στόχο τη δυσφήμηση της ίδιας ή του εκλιπόντος συζύγου της. Χρήστες του Ίντερνετ έχουν επίσης κατηγορήσει τη 47χρονη γυναίκα ότι είναι μια «πολιτική συνοδός», χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία στην οποία εικονίζεται με τον Εβγκένι Τσιτσβάρκιν και τη μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία εμφανιζόταν ως πρώην βοηθός της.

Ο ισχυρισμός αναμεταδόθηκε κυρίως από τον ιστότοπο pravda-fr.com, ο οποίος ανήκει σε ένα «δομημένο και συντονισμένο» δίκτυο 193 ιστοτόπων που αναμεταδίδουν ρωσική προπαγάνδα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Viginum, το γαλλικό οργανισμό μάχης κατά των ξένων ψηφιακών επεμβάσεων.

Άλλοι λογαριασμοί στο Ίντερνετ αναμετέδιδαν προς επίρρωσιν των ισχυρισμών τους φωτογραφίες από λογαριασμούς του ιστότοπου ξενοδοχειακών κρατήσεων Booking.

Όμως σύμφωνα με τον Έλιοτ Χίγκινς, ιδρυτή του ψηφιακού ερευνητικού μέσου ενημέρωσης Bellingcat, το έγγραφο που παρουσιαζόταν ήταν πλαστογραφημένο.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα στις 19 Φεβρουαρίου, η Γιούλια Ναβάλναγια υποσχέθηκε να συνεχίσει τη μάχη που διεξήγε ο σύζυγός της εναντίον του Βλαντίμιρ Πούτιν και κάλεσε τους υποστηρικτές του να αγωνισθούν μαζί της.

«Πριν από τρεις ημέρες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν σκότωσε τον πατέρα των παιδιών μου (...) Σκοτώνοντάς τον, (ο Πούτιν) θέλησε να σκοτώσει την ελπίδα μας, την ελευθερία μας, το μέλλον μας», είπε η Γιούλια Ναβάλναγια.

«Θα συνεχίσω το έργο του Αλεξέι Ναβάλνι. Θα συνεχίσω για τη χώρα μας, μαζί σας. Και σας καλώ όλους να σταθείτε κοντά μου (...) είναι ντροπή να αφήσουμε να φοβηθούμε», τόνιζε με τα ξανθά μαλλιά της μαζεμένα όπως πάντα σ' ένα σφιχτό κότσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

