Τον τρόμο έζησε μια εργαζόμενη σε ενυδρείο που υποδύεται τη γοργόνα κατά τη διάρκεια παράστασης σε εμπορικό κέντρο της Νότιας Αφρικής, όταν η ουρά του κοστουμιού που φορούσε μπλέχτηκε στη δεξαμενή.

Στο βίντεο της New York Post φαίνεται η Gabriela Green-Thompson Kay να χορεύει μέσα στο νερό ώσπου ξαφνικά ταράζεται καθώς νιώθει ότι κινδυνεύει να πνιγεί και προσπαθεί να βγει στην επιφάνεια.

Η ίδια με μια απότομη κίνηση βγάζει την ουρά της και καταφέρνει να βγει από τη δεξαμενή.

Δεκάδες άτομα ανάμεσά τους και παιδιά που παρακολουθούσαν το σόου κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα την περιπέτεια της περφόμερ η οποία διαθέτει δίπλωμα επαγγελματία δύτη.

Σε ανάρτησή της στο TikTok η ίδια έγραψε: «Κάθε επαγγελματίας γοργόνα πρέπει να γνωρίζει πώς να μπορεί να βγει από την ουρά της σε έκτακτη ανάγκη. Δυστυχώς η περιπέτειά μου χάλασε τη μαγεία της στιγμής αλλά αποδείχθηκε και μια πολύ καλή ευκαιρία για εκπαίδευση»

Πηγή: skai.gr

