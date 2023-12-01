Ιστορίες ομήρων: Η Μία και η Αμίτ είναι και πάλι ελεύθερες

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ασφαλής με την οικογένειά της είναι η Μία Σεμ, η 21 ετών γαλλο-ισραηλινή η οποία είχε απαχθεί από ενόπλους της Χαμάς από το φεστιβάλ μουσικής Supernova στις 7 Οκτωβρίου. Είναι μία από τους οκτώ συνολικά ομήρους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση χθες, Τετάρτη.

Πριν από έναν περίπου μήνα η Χαμάς είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο η Σεμ μιλούσε στην κάμερα και εκλιπαρούσε να επιστρέψει πίσω στο Ισραήλ και την οικογένειά της το συντομότερο δυνατό. Ήταν τραυματισμένη στο χέρι και τόνιζε ότι είχε χειρουργηθεί. Στις εικόνες που είχε μοιραστεί η οργάνωση διακρινόταν κάποιο μέλος ιατρικού προσωπικού να περιποιείται το τραύμα της – χωρίς ωστόσο να φαίνεται στην κάμερα το πρόσωπό του.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο «Κανάλι 12» μετέδωσε, χθες, βίντεο στο οποίο βλέπουμε τη μητέρα της Μία Σεμ, Κερέν να κλαίει κρατώντας το τηλέφωνο και να ορμά στην αγκαλιά των παιδιών της όταν έμαθε ότι η Μία απελευθερώθηκε. «Η Μία επιστρέφει σπίτι» είπε ενώ ο πατέρας της 21χρονης, Νταβίντ, μιλώντας στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο τόνιζε πως «πρώτα η μαμά της θα πέσει επάνω της και εγώ, στη συνέχεια, θα την πλησιάσω και θα τη σφίξω στην αγκαλιά μου. Δεν θα πω κουβέντα... Δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις. Δεν γνωρίζω τι έχει περάσει».

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια της Μία ευχαριστεί όλους όσους εργάστηκαν για την απελευθέρωσή της και ζητεί να επικρατήσουν «ηρεμία και ησυχία» τις επόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων η Σεμ θα παραμένει στο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια που χρειάζεται μέχρι να επιστρέψει και πάλι πίσω στο σπίτι της.

Η Μία βρισκόταν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο οποίο σκοτώθηκαν εκατοντάδες και από το οποίο απήχθησαν 40. Είχε ολοκληρώσει τη στρατιωτική θητεία, παρακολουθούσε μαθήματα δερματοστιξίας και ζούσε στην πόλη Μαζόρ, ανατολικά του Τελ Αβίβ. «Είναι ένα νέο κορίτσι που ήθελε να διασκεδάζει και να χορεύει» δήλωνε η μητέρα της στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο France Info.

תיעוד: מייה שם ועמית סוסנה הועברו לידי הצלב האדום@gal_sade pic.twitter.com/D74ioRiMeW — כאן חדשות (@kann_news) November 30, 2023

Μαζί με τη Μία αφέθηκε ελεύθερη επίσης και η 40 ετών, Αμίτ Σουσάνα. Το πρωί της 7ης Οκτωβρίου βρισκόταν στο διαμέρισμά της στο κιμπούτς Κφαρ Αζά. Είχε πυρετό. Την ώρα της επίθεσης επικοινώνησε με τους δικούς της. «Επιτίθενται στο κιμπούτς» τους είπε και προσέθεσε ότι έβλεπε τους ενόπλους από το παράθυρό της. Η Αμίτ κρύφτηκε αλλά οι ένοπλοι της Χαμάς την εντόπισαν. Επί 22 ημέρες θεωρούνταν αγνοούμενη ώσπου στις 29 Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε ότι είχε απαχθεί.

Λίγο μετά την απελευθέρωσή της, η ξαδέρφη της, Λία Νουρίτ Αρτμάν, μίλησε στο Κανάλι 12. Βλέποντας ξανά και ξανά τις εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι της Χαμάς την παραδίδουν μαζί με τη Μία στον Ερυθρό Σταυρό τονίζει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να διακρίνει «ένα φοβισμένο, αδύνατο και αδύναμο κορίτσι». Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα Ενημέρωση, η Αμίτ ζούσε μόνη της, αγαπάει τη ροκ μουσική και το τένις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί αυτές οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες νωρίτερα από τους υπόλοιπους ομήρους που απελευθερώθηκαν εχθές. Πρόκειται για τη 17χρονη Αισά Ζιγιαντνε, τον 18 ετών Μπιλάλ Ζιγιάντνε, την 40 ετών Νιλι Μαργκαλίτ, την 29 ετών Σάνι Γκορέν, την επίσης 29 ετών Σαπιρ Κοέν και την Ιλάνα Γκριτζέφσκι, 30 ετών.

