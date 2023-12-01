Το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό κατέστρεψε σήμερα τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος το οποίο κατευθυνόταν στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

«Περί τις 08:00 ώρα Μόσχας (σ.σ. 07:00 ώρα Ελλάδας), μη επανδρωμένο σκάφος του ουκρανικού ναυτικού εντοπίστηκε σε δυτικό τομέα της Μαύρης Θάλασσας κινούμενο προς τη χερσόνησο της Κριμαίας», σύμφωνα με το υπουργείο, που πρόσθεσε ότι «ο στόχος καταστράφηκε».

Η χερσόνησος της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία από την Ουκρανία το 2014, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων, που πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

