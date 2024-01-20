Τρία σπίτια «καταστράφηκαν ολοσχερώς» στον Λίβανο εξαιτίας βομβαρδισμών του Ισραήλ

Τουλάχιστον τρεις κατοικίες «καταστράφηκαν ολοσχερώς» χθες Παρασκευή εξαιτίας πληγμάτων της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στο χωριό Κφαρ Κίλα, στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI και ο δήμαρχος της παραμεθόριας κοινότητας.

Το ANI αναφέρθηκε σε τέσσερα σπίτια που έγιναν στόχος ισραηλινών πληγμάτων στο Κφαρ Κίλα από χθες το πρωί· τα τρία «καταστράφηκαν ολοσχερώς».

Από την επομένη της επίθεσης της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, οι ανταλλαγές πυρών είναι στην πράξη καθημερινές στα σύνορα Ισραήλ/Λιβάνου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, σύμμαχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να «εξαλείψει» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ανταποδίδει πυρά της Χεζμπολά βομβαρδίζοντας χωριά στη μεθόριο. Οι εχθροπραξίες έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 195 ανθρώπων στον Λίβανο, εκ των οποίων 142 ήταν μαχητές της Χεζμπολά, οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν που έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στο νότιο τμήμα της χώρας. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν σκοτωθεί 15 άνθρωποι, εννέα στρατιωτικοί και έξι άμαχοι, σύμφωνα με τον Τσαχάλ, τον ισραηλινό στρατό.

Πέμπτο σπίτι χτυπήθηκε επίσης από πυρά πυροβολικού, σύμφωνα με το ANI, το οποίο δεν έκανε λόγο για θύματα.

Στο Κφαρ Κίλα βρίσκονται ακόμη «περίπου εκατό κάτοικοι», πάντως «κατά τύχη, τα σπίτια που καταστράφηκαν ήταν άδεια» όταν έγιναν οι βομβαρδισμοί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της κοινότητας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες πως «διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές» ενώ «το πυροβολικό και άρματα μάχης άνοιξαν πυρ» εναντίον «σημείων παρατήρησης της Χεζμπολά και τρομοκρατικών υποδομών» στους τομείς των κοινοτήτων Χούλα και Κφαρ Κίλα.

Χθες μετά το μεσημέρι η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για τρεις επιθέσεις, δύο εκ των οποίων είχαν στόχο «συγκεντρώσεις στρατιωτικών του ισραηλινού εχθρού» στα σύνορα, με πυραύλους τύπου «Μπουρκάν», οι οποίοι μπορούν να φέρουν μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών.

«Ο ισραηλινός εχθρός δεν είναι έτοιμος για τον πόλεμο που του ετοιμάζει η ισλαμική αντίσταση στον Λίβανο», διεμήνυσε χθες ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ισλαμικού κόμματος Μοχάμεντ Ράαντ, σύμφωνα με το ANI.

Την Τετάρτη, ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί έκρινε ότι η πιθανότητα πολέμου «τους επόμενους μήνες» στο βόρειο Ισραήλ, στα σύνορα με τον Λίβανο, είναι σήμερα «πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν».

Την ίδια μέρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε πως ενδεχόμενος νέος πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά θα προκαλούσε «απόλυτη καταστροφή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

