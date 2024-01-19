Μια ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, σύμμαχος τους ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς, έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει έναν Ισραηλινό όμηρο ο οποίος, όπως υποστηρίζεται, σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Το βίντεο αυτό προέρχεται από τις Ταξιαρχίες Αλ Νάσερ Σαλάχ-αλ-Ντιν, την ένοπλη πτέρυγα της Επιτροπής Λαϊκής Αντίστασης. Δείχνει έναν τραυματισμένο άνδρα, στον οποίο προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες. Το βίντεο τελειώνει με το μήνυμα: «Ο εχθρός τον σκότωσε (…) με αεροπορικό πλήγμα πριν από μερικές ημέρες».

Το βίντεο παρελήφθη από δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν φέρει ημερομηνία και δεν μπορεί να γίνει επαλήθευση του περιεχομένου του από ανεξάρτητες πηγές.

Ο άνδρας που εικονίζεται στα πλάνα μοιάζει με έναν από τους ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου και κρατούνται έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς και τους συμμάχους της. Σε αντίθεση με ένα προηγούμενο βίντεο, δεν δείχνει το πτώμα του. Στις 15 Ιανουαρίου η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο μιας ομήρου, της Νόα Αργκαμάνι, η οποία, εμφανώς υπό πίεση, δήλωσε ότι οι δύο άνδρες που κρατούνταν μαζί της είναι νεκροί και «σκοτώθηκαν από τους σιωνιστικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα», κάτι που διέψευσε ο ισραηλινός στρατός.

Σημειώνεται ότι οι Ισραηλινοί έχουν κάνει λόγο για ψυχολογικό πόλεμο, αναφερόμενοι σε ανάλογα βίντεο της Χαμάς.

Al-Nasser Salah al-Deen Brigades (Military Wing Of Popular Resistance Committees) Released A Video On One Of Its Hostages Died Of The Wounds Because Of Zionist Bombardment They Treat The Hostage Well Carefully #GazaWar #Gaza #AlAqsaFlood #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/6Nhgbgh8cw — Aiham Abdul Rasheed Aboobakuru #Muizzu2023 (@AbdulAiham) January 19, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

