ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Τετάρτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισε η άνοδος της μετοχής του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia, ο οποίος ξεπέρασε σε χρηματιστηριακή αξία τα τρία τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 96,04 μονάδων (+0,25%), στις 38.807,33 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 330,86 μονάδων (+1,96%), στις 17.187,90 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 62,29 μονάδων (+1,18%), στις 5.354,03 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

