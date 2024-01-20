Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε ένα βιομηχανικό πάρκο της Ουαλίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.
Omg - this huge explosion and fire has broken out in my hometown of Bridgend.
I hope nobody has been hurt and the fire is brought under control quickly. pic.twitter.com/MKAVJbVbPu— Kevin Edger (@KEdge23) January 19, 2024
This is a seriously big fire in Bridgend industrial estate. pic.twitter.com/DXWw0LNdV5— Kevin Edger (@KEdge23) January 19, 2024
Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας έλαβε μια κλήση στις 20.22, τοπική ώρα, για πυρκαγιά στο Βιομηχανικό Πάρκο Μπρίτζεντ, στο Κόιτσερτς. Τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επί τόπου.
Crews are in attendance at a building fire on Bridgend Industrial Estate, Bridgend. We are advising persons living in the area to keep doors & windows closed. We are advising people to stay away from the area at this time. ^NR pic.twitter.com/T0zCFtnaEn— South Wales Fire and Rescue Service (@SWFireandRescue) January 19, 2024
Δεν είναι γνωστό προς το παρόν ποια μονάδα έχει τυλιχθεί στις φλόγες.
Πλάνα από την περιοχή δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται από ένα κτίριο. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν «εκρήξεις».
🔥 Breaking: Major fire at #Bridgend Industrial Estate— Wales Updates (@walesupdatesuk) January 19, 2024
Flames and thick smoke seen billowing from a building. Eyewitnesses report "explosions" and heavy smoke in #Coychurch.
Local advice: Steer clear of the area until further notice. Stay safe! 🚒
📸 Ricky Elward pic.twitter.com/SepgNv45jE
Bridgend industrial estate fire now pic.twitter.com/U2ikv3YLkx— redrobbo (@RobExelby1) January 19, 2024
