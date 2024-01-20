Λογαριασμός
Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανικό πάρκο στην Ουαλία - Δείτε βίντεο

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν «εκρήξεις».

Φωτιά σε βιομηχανικό πάρκο της Ουαλίας - Bridgend Industrial Estate

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε ένα βιομηχανικό πάρκο της Ουαλίας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Νότιας Ουαλίας έλαβε μια κλήση στις 20.22, τοπική ώρα, για πυρκαγιά στο Βιομηχανικό Πάρκο Μπρίτζεντ, στο Κόιτσερτς. Τουλάχιστον δέκα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται επί τόπου.

Δεν είναι γνωστό προς το παρόν ποια μονάδα έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Πλάνα από την περιοχή δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να υψώνεται από ένα κτίριο. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν «εκρήξεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

