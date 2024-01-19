Στο παρελθόν, μοιράστηκε τις συνήθειες και το πρόγραμμα γυμναστικής που τη βοήθησε να ξεφορτωθεί 30 κιλά. Μερικές μέρες πριν, η γνωστή ηθοποιός, μοιράστηκε σε μια ανάρτησή της στο Instagram, ότι πρόσφατα πήρε 14 κιλά. Σημείωσε, ότι ήταν απασχολημένη με τη δουλειά για νέες ταινίες, γεγονός που την οδήγησε σε άγχος.

“Η πολύ σκληρή δουλειά σήμαινε ότι, εξαιτίας του άγχους, πήρα 14 κιλά! Αυτό με κάνει να αισθάνομαι άσχημα για τον εαυτό μου… δε θα έπρεπε… αλλά έτσι είναι”, έγραψε η Wilson μαζί με ένα σύντομο βίντεο και μια φωτογραφία της. “Είμαι πραγματικά περήφανη για τη δουλειά που κάνω για τις νέες ταινίες και το απομνημόνευμά μου, απλά ήταν ΠΟΛΛΑ και έφυγε η προσοχή μου από τον υγιεινό τρόπο ζωής”.

Η Wilson, το 2020 είχε καθιερώσει μια “χρονιά υγείας” η οποία άλλαξε τη ζωή της

Εκτός από τη σωματική της υγεία, φρόντισε και την ψυχική της υγεία εξίσου. “Πρέπει να κάνω μια πραγματικά ολιστική προσέγγιση αυτή τη φορά”, δήλωνε η πρωταγωνίστρια στην εμφάνιση της στο “The Drew Barrymore Show”. “Νομίζω ότι αυτό από το οποίο υπέφερα κυρίως ήταν το συναισθηματικό φαγητό και η αντιμετώπιση του άγχους και της πίεσης για να γίνω διάσημη διεθνώς. Υπάρχει πολύ άγχος που το συνοδεύει και υποθέτω ότι ο τρόπος μου να το αντιμετωπίσω ήταν να τρώω ντόνατς”. Και συνέχισε: “Δεν είχα αυτοεκτίμηση και από διατροφικής άποψης, η διατροφή μου ήταν γεμάτη υδατάνθρακες, ενώ έπρεπε να τρώω πολύ περισσότερες πρωτεΐνες”

Η ειλικρίνεια της Wilson αυτή την εβδομάδα σχετικά με την προσπάθειά της να χάσει το βάρος που ανέκτησε, φάνηκε να βρίσκει ανταπόκριση στους followers της στο Instagram. Η ανάρτησή της έλαβε πάνω από 150.000 likes και τα σχόλια κάτω από το post ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικά. Την επόμενη ημέρα, η ηθοποιός ενημέρωσε την ανάρτησή της ευχαριστώντας συγκινημένη τους fans της.

Η επανάκτηση βάρους μετά από απώλεια, είναι πολύ πιο συχνή απ’όσο νομίζεις

Ενώ η επανάκτηση βάρους μπορεί να είναι απογοητευτική, δεν είναι ασυνήθιστη μετά από απώλεια βάρους. Ορισμένες συμβουλές για τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους μετά την απώλεια κιλών, περιλαμβάνουν την τήρηση ενός “υγιεινού και ρεαλιστικού” τρόπου διατροφής. Ιδανικά θα ήταν η διατροφή αυτή να είναι χαμηλότερων θερμίδων από τη διατροφή πριν την απώλεια βάρους. Ένας καλός προγραμματισμός επίσης, είναι πάντα βοηθητικός.

Το CDC (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) συνιστά επιπλέον να παραμένουν οι άνθρωποι δραστήριοι για να διατηρήσουν την απώλεια βάρους. Συγκεκριμένα, 60 με 90 λεπτά σωματικής δραστηριότητας “μέτριας έντασης” τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, είναι ό,τι πρέπει.

Οι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει το βάρος τους μετά από την απώλεια κιλών, τείνουν να παρακολουθούν τη διατροφή και τη δραστηριότητά τους σε συνεχή βάση. Πολύ χρήσιμες σε αυτή την περίπτωση είναι οι εφαρμογές ή κάποιο ημερολόγιο. Εκτός από αυτά, ο υποστηρικτικός περίγυρος πάντα μπορεί να κάνει θαύματα!

Αν κάτι πρέπει να κρατήσεις από τη Rebel Wilson είναι το παρακάτω

Τα κιλά έρχονται και φεύγουν και η Wilson το ξέρει καλά. “Αν είστε σαν εμένα, να ξέρετε ότι είστε πολλά περισσότερα από το βάρος σας. Τα κιλά σας δε σας καθορίζουν. Προσπαθήστε να είστε υγιείς και μην είστε σκληροί με τον εαυτό σας. Να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας”. Αυτά δήλωνε η ηθοποιός στο παρελθόν, και είναι το κατάλληλο self-love μήνυμα που χρειάζεσαι, αν έχεις υπάρξει κι εσύ σκληρός κριτής του εαυτού σου. Ειδικά όσον αφορά την εικόνα και τα κιλά σου.

