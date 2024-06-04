Πανελλαδικές 2024: Τα θέματα και οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία των ΓΕΛ

Τα πρώτα μαθήματα Προσανατολισμού έδωσαν σήμερα, Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (ΟΠ Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (ΟΠ Σπουδών Υγείας). Την Πέμπτη 6 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Θα μεσολαβήσει ένα κενό εξετάσεων, λόγω της διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 9 Ιουνίου και έτσι, οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 12 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας), Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Συνέχεια και για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Αύριο, Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Μαθηματικά

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Βιολογία

-Εκτίμηση των θεμάτων για Βιολογία

«Τα θέματα φαίνονται βατά, διαβαθμιζόμενης δυσκολίας και χωρίς κάποια ιδιαίτερη ασάφεια. Έχουνε ένα ποσοστό πρωτοτυπίας και είναι για καλά διαβασμένους μαθητές. Φαίνεται να είναι οριακά στον χρόνο για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές», σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Κατσιδονιώτη από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση των θεμάτων για Μαθηματικά

«ΘΕΜΑ Α-ΘΕΩΡΙΑ, ΘΕΜΑ Β-ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΘΕΜΑ Γ-ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Γ3 & Γ4, ΘΕΜΑ Δ-ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, ΤΟ Δ4 ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ. Τα θέματα καλύπτουν, σχεδόν, το σύνολο της ύλης, παρουσιάζουν κλιμάκωση ως προς τη δυσκολία. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα στην επίλυσή τους», σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Πανάγου από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

-Εκτίμηση των θεμάτων για Αρχαία Ελληνικά

«Αρχαία Διδαγμένο: Οι μαθητές κλήθηκαν να επεξεργαστούν την 21η διδακτική ενότητα (Πλούταρχος, Περὶ Ἀλεξάνδρου τύχης καὶ ἀρετῆς). Πρόκειται για ενότητα που δεν έχει εξεταστεί μέχρι τώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα θέματα χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές βατά και διατυπωμένα με σαφήνεια. Η ερώτηση κατανόησης (Β1) προϋποθέτει καλή γνώση των ερμηνευτικών σχολίων του σχολικού βιβλίου. Το ερώτημα με την αντιπαραβολή μεταξύ κειμένου αναφοράς και του παράλληλου μεταφρασμένου κειμένου απαιτεί κριτική προσέγγιση. Η λεξιλογική και η άσκηση εισαγωγής δεν παρουσιάζουν δυσκολίες. Ένας διαβασμένος μαθητής ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην εξέταση!

Αρχαία Αδίδακτο: Στο αδίδακτο κείμενο οι μαθητές εξετάστηκαν σε απόσπασμα από τις Ιστορίες του Θουκυδίδη.

Το κείμενο δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες συντακτικές δυσκολίες για τους εξεταζόμενους, όμως σε ορισμένα σημεία του δεν είναι εύκολο μεταφραστικά. Οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις καλύπτουν μια ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης και προϋποθέτουν για την επίλυση τους καλή γνώση της γραμματικής και του συντακτικού», σύμφωνα με τους Νικόλα Γιαννακή και Παναγιώτη Τζιτζικάκη από τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ».

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρχαία Ελληνικά

Δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις

Μαθηματικά

Δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις

Βιολογία

Δείτε ΕΔΩ τις απαντήσεις

Το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων έχει ως εξής:

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024: Αγγλικά

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024: Γερμανικά

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024: Ελεύθερο Σχέδιο

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024: Γραμμικό Σχέδιο

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 25 Ιουνίου 2024: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024: Γαλλικά

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024: Ισπανικά

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024: Ιταλικά

