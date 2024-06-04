Ο στρατιωτικός αρχηγός Γενικού Επιτελείου Χέρτσι Χαλέβι δήλωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για στρατιωτική επίθεση κατά μήκος των βόρειων συνόρων με τον Λίβανο και η απόφαση είναι πολύ κοντά.

«Είμαστε προετοιμασμένοι, μετά από εκτεταμένη εκπαίδευση, για επίθεση στο βορρά», είπε σε μαγνητοφωνημένη δήλωση και πρόσθεσε ότι «βρισκόμαστε κοντά στο σημείο απόφασης».

«Επιτιθέμεθα εδώ και οκτώ μήνες και η Χεζμπολάχ πληρώνει βαρύ τίμημα. Έχει αυξήσει τις δυνάμεις της τις τελευταίες μέρες και είμαστε προετοιμασμένοι μετά από μια πολύ καλή διαδικασία προετοιμασίας… να προχωρήσουμε σε επίθεση στο βορρά», τόνισε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του Χαλεβί ακολούθησαν εκείνες του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος υποστήριξε σήμερα πως οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πρέπει να κλιμακώσουν τις επιχειρήσεις τους στα βόρεια σύνορα, προτρέποντας σε πόλεμο εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Όλα τα προπύργια της Χεζμπολάχ πρέπει να καούν και να καταστραφούν. Πόλεμος!», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter), σχολιάζοντας τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν προκαλέσει στο βόρειο Ισραήλ τα πλήγματα της Χεζμπολάχ.

Είναι απαράδεκτο ορισμένες περιοχές του Ισραήλ να δέχονται επιθέσεις και να εκκενώνονται, ενώ στον Λίβανο επικρατεί ειρήνη, υποστήριξε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ κατά την επίσκεψή του στην Κιριάτ Σμόνα. Η συγκεκριμένη πόλη, στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ, δέχεται συχνά επιθέσεις από το έδαφος του Λιβάνου.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, σημειώνονται σχεδόν καθημερινά εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα. Έκτοτε, τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 455 ανθρώπων, εκ των οποίων έχει επιβεβαιωθεί πως 89 ήταν άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP). Στο ίδιο διάστημα, στο Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 25 άνθρωποι, δεκατέσσερις στρατιωτικοί και ένδεκα άμαχοι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Εκτιμάται πως σχεδόν 150.000 κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών, κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας των συγκρούσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.