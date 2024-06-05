ΔΟΑΕ: Καλεί με ψήφισμα την Τεχεράνη να συνεργαστεί εκ νέου με επιθεωρητές για πυρηνικά

Το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα με το οποίο καλεί την Τεχεράνη να ενισχύσει τη συνεργασία της με τον ΔΟΑΕ και να άρει την πρόσφατη απαγόρευση επιθεωρήσεων, παρότι εκφράζονται ανησυχίες ότι το Ιράν θα απαντήσει με περαιτέρω κλιμάκωση.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 20 ψήφους υπέρ έναντι δύο κατά και 12 αποχές, ανέφεραν διπλωμάτες.

Αποτελεί συνέχεια προηγούμενου ψηφίσματος, πριν από 18 μήνες, το οποίο απαιτούσε από το Ιράν να συμμορφωθεί επειγόντως με την πολυετή έρευνα του ΔΟΑΕ για ίχνη ουρανίου που βρέθηκαν σε αδήλωτες τοποθεσίες.

Παρότι ο αριθμός των υπό διερεύνηση τοποθεσιών έχει πλέον περιοριστεί σε δύο, από τρεις που ήταν παλαιότερα, το Ιράν δεν έχει δώσει ακόμη πειστικές απαντήσεις στον ΔΟΑΕ σχετικά με το πώς βρέθηκαν εκεί ίχνη ουρανίου.

Τον Σεπτέμβριο, το Ιράν αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις επιθεωρητών του ΔΟΑΕ που ήταν επιφορτισμένοι με την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι έκανε λόγο για «δυσανάλογο και άνευ προηγουμένου» πλήγμα στην ικανότητα του Οργανισμού να εκτελέσει την αποστολή του.

Στο σημερινό ψήφισμα, το Συμβούλιο «καλεί το Ιράν να ανακαλέσει την αφαίρεση διαπιστεύσεων αρκετών έμπειρων επιθεωρητών του Οργανισμού», υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ερευνών του ΔΟΑΕ στο Ιράν.

Επιπόλαιο και απερίσκεπτο χαρακτηρίζει το ψήφισμα του ΔΟΑΕ η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη

Η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη χαρακτήρισε «επιπόλαια και απερίσκεπτη» την υιοθέτηση ψηφίσματος κατά της Τεχεράνης από το Συμβούλιο των Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση στο Ιράν.

Το Συμβούλιο των Διοικητών του ΔΟΑΕ υιοθέτησε σήμερα ψήφισμα με το οποίο καλεί το Ιράν να ενισχύσει τη συνεργασία του με τον Οργανισμό και να ανακαλέσει την πρόσφατη αφαίρεση διαπιστεύσεων από έμπειρους επιθεωρητές που ήταν επιφορτισμένοι με την εποπτεία του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

«Η απόφαση των χωρών της Δύσης ήταν επιπόλαια και απερίσκεπτη, και αναμφίβολα θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη διαδικασία των διπλωματικών επαφών και της εποικοδομητικής συνεργασίας», διεμήνυσε η αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιρανικής τηλεόρασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

