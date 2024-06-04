Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μποτιλιάρισμα σημειώνεται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού - στην άνοδο από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα και στην κάθοδο από την Μεταμόρφωση προς το Περιστέρι.

Ακινητοποιημένοι είναι επίσης οι οδηγοί στις Γρηγορίου Λαμπράκη και Λεωφόρο Σχιστού - σε μήκος 3.5 χλμ - προς τη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Νέο Ικόνιο, λόγω αφενός μεν του κλειστού παράδρομου που οδηγεί προς την Cosco και αφετέρου λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού.

Βεβαρημένη η εικόνα και των υπόλοιπων δρόμων του Λεκανοπεδίου. Ενδεικτικά, σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αττική Οδό και παραλιακή.

Πηγή: skai.gr

