Το νέο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α.Τ. Χαριλάου- Αναλήψεως επισκέφθηκε την Τετάρτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγο, Δημήτριο Μάλλιο λίγη ώρα πριν την κήρυξη της έναρξης λειτουργίας των επιπλέον 45 νέων Γραφείων Ενδοοικογενειακής Βίας από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Θέλουμε να καλέσουμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να εμπιστευτούν την αστυνομία. Η αστυνομία ασκεί έναν πολύ σημαντικό κοινωνικό ρόλο και στα ζητήματα της κοινωνικής αστυνόμευσης όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης και σημείωσε πως από σήμερα αρχίζουν και λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα συνολικά 63 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας, ένα δηλαδή σε κάθε Νομό της χώρας. «Αυτό σημαίνει ότι και ο κάτοικος ή η κάτοικος του τελευταίου ακριτικού ορεινού ή δυσπρόσιτου χωριού, μπορεί να απευθύνεται στην αστυνομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή οτιδήποτε άλλο συμβαίνει και κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του νέου Γραφείου, το τρίτο Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα καλύπτει γεωγραφικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης. Επιπλέον, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στην εταιρεία «Παπαστράτος», η οποία ανέλαβε και εξόπλισε όλα τα νέα Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας στη χώρα. «Είναι μια σημαντική κοινωνική προσφορά, είναι η κοινωνική προσφορά της επιχειρηματικότητας στην προσπάθεια που κάνει το κράτος, το δημόσιο, η αστυνομία, για να διασφαλίσει την ασφάλεια, την ακεραιότητα της ζωής των γυναικών που κινδυνεύουν από πράξεις βίας και συνεπώς αυτό που οφείλουμε είναι ευγνωμοσύνη. Να συνεχίσουν αυτές τις προσπάθειες, να είναι κοντά μας για να «ουρλιάζουμε» και εμείς κάθε ημέρα και να αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικός είναι ο κοινωνικός ρόλος, η εταιρική ευθύνη, όταν ασκείται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης», τόνισε ο Υπουργός.

«Στο λεξιλόγιό μας δεν υπάρχει η λέξη “βία”. Υπάρχουν λέξεις όπως ισότητα, σεβασμός και κοινωνική προσφορά και είμαστε πολύ περήφανοι που με το πέρας αυτής της κοινής δράσης θα υπάρχουν συνολικά 63 Γραφεία, σε 55 πόλεις της Ελλάδας», σημείωσε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Παπαστράτος», Γεώργιος Μαργώνης.

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Γεώργιος Μαργώνης συνυπέγραψαν Σύμφωνο Αμοιβαίας Συνεργασίας και ξεναγήθηκαν στους χώρους του Γραφείου. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με Ανώτατους και Ανώτερους Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, ενώ οι επικεφαλής του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας του Τμήματος Χαριλάου ενημέρωσαν για τις δράσεις που αναλαμβάνουν στον χειρισμό υποθέσεων, τον τρόπο λειτουργίας του Γραφείου και της συνεργασίας των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακής Βίας, Κοινωνική Λειτουργός από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θεσσαλονίκης (ΚΕΘΙ) και Ψυχολόγος από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

