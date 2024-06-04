Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Το Συνταγματικό Δικαστήριο «σήκωσε μπαϊράκι» στον Ταγίπ Ερντογάν, καθώς έκρινε αντισυνταγματικά πολλά Προεδρικά Διατάγματα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικά σημαντικά ΠΔ της κυβέρνησης Ερντογάν με σημαντικότερα εξ αυτών την πρόωρη απομάκρυνση των κεντρικών τραπεζικών και τα ΠΔ διορισμού των πρυτάνεων στα πανεπιστήμια.

Anayasa Mahkemesi, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin KHK ve yasa hükmünü iptal etti.



Ειδικότερα, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο διορισμός πρυτάνεων από τον πρόεδρο ήταν αντισυνταγματικός, και έδωσε 1 χρόνο στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για νέα ρύθμιση. Οι μέχρι τώρα διορισμοί του Προέδρου Ερντογάν θα είναι έγκυροι.



Επίσης, το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε την εξουσία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αντικαταστήσει τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας πριν από τη θητεία του.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 4ης Ιουνίου 2024.



«Από σήμερα το κράτος έχει σπασμένες κολόνες και τα θεμέλια είναι κτισμένα πάνω στην άμμο» ήταν η πρώτη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

1-Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görev süresi dolmadan değiştirme - atama yetkisini iptal etti.



2-Anayasa Mahkemesi, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin KHK ve yasa hükmünü iptal etti.



