Στη Γαλλία ο Τζο Μπάιντεν για τους εορτασμούς της D-Day

Γύρω στις 10 το πρωί το προεδρικό αεροπλάνο Air Force One με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν προσγειώθηκε στο Ορλύ, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Αττάλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει στο τριήμερο των εορτασμών για την απόβαση της 6ης Ιουνίου του 1944 στη Νορμανδία, το δε Σάββατο θα συνεχίσει για το Παρίσι, με επίσημη επίσκεψη και συνεργασία με τον Γάλλο πρόεδρο. Με την άφιξή του, ο Εμμανουέλ Μακρόν κήρυξε την έναρξη των εορτασμών.



Στο πρόγραμμα σήμερα, ο Τζο Μπάιντεν παρέμεινε στην πρωτεύουσα «χωρίς πρόγραμμα», ο Εμμανουέλ Μακρόν όμως βρέθηκε βορειοδυτικά στη Βρετάνη, στο Μορμπιγιάν και στην πόλη Πλυμελέκ, όπου και απέτισε φόρο τιμής στο ειδικό σώμα των αλεξιπτωτιστών που είχαν φθάσει στην περιοχή, προερχόμενοι από τη Μεγάλη Βρετανία.

Αύριο, ο πρόεδρος Μπάιντεν και οι περίπου 20 προσκεκλημένοι ηγέτες θα συμμετάσχουν στις τελετές που θα πραγματοποιηθούν στις ιστορικές παραλίες της απόβασης, Γιούτα και Όμαχα Μπιτς, όπου έχασαν τη ζωή τους 73.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους είναι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, καθώς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Την Παρασκευή, στη Νορμανδία πάντα, και στο ιστορικό ακρωτήρι «La Pointe du Hoc», ο Αμερικανός πρόεδρος θα εκφωνήσει ομιλία για την «υπεράσπιση της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας». Παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που συγκαταλέγεται στους προσκεκλημένους.Ο μεγάλος απών στις φετινές εκδηλώσεις είναι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, στον οποίο ο πρόεδρος Μακρόν δεν έστειλε πρόσκληση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.