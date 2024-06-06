Με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Aντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε χθες Τετάρτη στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μετά το πέρας της συνάντησής του με τον κύριο Γκουτέρες ο κύριος Γεραπετρίτης μιλώνας στους δημοσιογράφους τόνισε πως είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν εκτενώς και σε βάθος, για τα μείζονα θέματα που αυτή τη στιγμή απασχολούν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

«Πρώτα απ' όλα, συζητήσαμε για την εκλογή της Ελλάδας στη θέση μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια θέση την οποία η Ελλάδα φιλοδοξεί να κρατήσει με σθένος, για να μπορέσει να ενώσει τον Βορρά με τον Νότο, την Ανατολή με τη Δύση, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια φωνή λογικής, μια φωνή του Διεθνούς Δικαίου μέσα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, για να μπορεί να ακουστεί η φωνή της Ελλάδας και όλων των κρατών που έχουν την ίδια κατανόηση», τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης.

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα επιπλέον για τα κρίσιμα θέματα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας, ιδιαιτέρως το ζήτημα της Μέσης Ανατολής και της πρότασης, η οποία έχει τεθεί για άμεση κατάπαυση του πυρός» πρόσθεσε ο Υπουργός.

Υπογράμμισε πως «είναι μια πρόταση, η οποία θα πρέπει να γίνει δεκτή. Θα δουλέψουμε όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Την επόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο, στο Αμμάν της Ιορδανίας, με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα.Η Ελλάδα πάντοτε προσφέρει τις καλές της υπηρεσίες, τόσο διμερώς όσο και πολυμερώς, στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών. Κάθε μορφής επιθετικότητα θα πρέπει να σταματήσει. Η ανθρωπιστική καταστροφή είναι πέρα από κάθε φαντασία. Δεν μπορούμε άλλο να καθυστερούμε την ειρήνη και την ευημερία στον κόσμο».

Τέλος, όπως ανέφερε ο Υπουργός «είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα και για το ζήτημα του Κυπριακού, παρουσία και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα της κυρίας Holguin. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την κατάσταση, στην οποία βρίσκονται σήμερα οι συζητήσεις. Επαναλάβαμε τη βασική μας θέση ότι θα πρέπει οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, να συζητήσουν με ειλικρίνεια και να συζητήσουν έτσι ώστε να μπορεί να χτιστεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για να μπορέσει να επέλθει στην Κύπρο η κατάσταση, την οποία όλοι επιθυμούμε και η οποία είναι και μια διαχρονική απαίτηση του Διεθνούς Δικαίου και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προσδοκούμε ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα, με πρωτοβουλία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις για να μπορέσουμε να εκκινήσουμε τον διάλογο».

«Με τον Γενικό Γραμματέα συμφωνήσαμε ότι είναι μια σημαντική στιγμή. Είναι μια ευκαιρία, την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε χαμένη και προς την κατεύθυνση αυτή η Ελλάδα θα σταθεί αρωγός με την Κυπριακή Δημοκρατία, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε σημαντικά βήματα για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος του Κυπριακού» συμπλήρωσε ο κύριος Γεραπετρίτης.

