Η διπλωματία των ΗΠΑ προειδοποίησε τη Δευτέρα εναντίον «κλιμάκωσης» στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας πως θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ, αντιδρώντας σε δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τον οποίο οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι «έτοιμες για πολύ εντατική επιχείρηση» στα βόρεια σύνορα.

«Δεν θέλουμε (...) κλιμάκωση της σύρραξης, που δεν θα έκανε τίποτε άλλο παρά να οδηγήσει σε νέες απώλειες ανθρωπίνων ζωών, τόσο στο Ισραήλ όσο και στον Λίβανο, και να βλάψει σημαντικά την ασφάλεια του Ισραήλ και τη σταθερότητα στην περιφέρεια», δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ, ερωτηθείς για το σχόλιο του κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε βόρειο τομέα της χώρας του.

Οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη λιβανική Χεζμπολά, πρακτικά καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, εντείνονται τις τελευταίες ημέρες.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μίλερ φάνηκε να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο να ξεσπάσει άμεσα πόλεμος Ισραήλ-Λιβάνου, σημειώνοντας πως «οι δηλώσεις της ισραηλινής κυβέρνησης υποδεικνύουν πως (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) είναι έτοιμες να διεξαγάγουν στρατιωτική επιχείρηση αν είναι απαραίτητο» κι όχι ότι «έχει ληφθεί η απόφαση να διεξαχθεί στρατιωτική επιχείρηση».

«Εξακολουθούμε να είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ισραήλ προτιμά διπλωματική λύση», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως κατανοεί ότι η «κατάσταση είναι αφόρητη για το Ισραήλ» στα βόρεια σύνορά του.

«Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ισραηλινοί πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ επειδή δεν είναι ασφαλείς, εξαιτίας των συνεχών βομβαρδισμών της Χεζμπολά και των επιθέσεων με drones στην περιοχή», ανέφερε ο κ. Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

