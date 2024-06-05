Στα στοιχεία που παρουσίασε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με την περιουσία του τοποθετείται ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο X ότι έγγραφα από την Αμερική διαψεύδουν τον κ. Κασσελάκη. «Λέει ψέματα σχετικά με την ιδιοκτησία του σπιτιού στη Νέα Υόρκη και τη συμμετοχή του σε εξωχώριες εταιρείες» αναφέρει.

Τα δημόσια έγγραφα από τις ΗΠΑ στα οποία παραπέμπει ο δημοσιογράφος:https://publicdocumentskasselakis.tiiny.site

«Τα έγγραφα από την Αμερική διαψεύδουν τον κ. Κασσελάκη. Στο ηλεκτρονικό μπακαλόχαρτο που παρουσίασε ο κ. Κασσελάκης ως πόθεν έσχες, δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στη Νέα Υόρκη, το οποίο λέει ότι αγόρασε έναντι δύο εκατομμυρίων εικοσιπέντε χιλιάδων δολαρίων το 2022. Δηλώνει επίσης ότι η μόνη εξωχώρια εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος είναι η OSIOS LLC στο Ντέλαγουερ. Η έρευνα από την Αμερική αποκαλύπτει νέα ψέματα του κ. Κασσελάκη, ο οποίος φαίνεται να έχει την τέχνη να μην αποκαλύπτει ποτέ την πλήρη αλήθεια των πραγμάτων. Τα κρατικά έγγραφα από την Αμερική, τα οποία είναι δημόσια για όποιον θέλει να κάνει μια ενδελεχή και συστηματική έρευνα όπως την έκανα εγώ, εμφανίζουν τον κ. Κασσελάκη να λέει ψέματα σχετικά με την ιδιοκτησία του σπιτιού στη Νέα Υόρκη και τη συμμετοχή του σε εξωχώριες εταιρείες».







Τι λένε τα επίσημα έγγραφα των ΗΠΑ σύμφωνα με τον Θ. Δημάδη:



«1. Στις 28 Μαρτίου 2022, ο κ. Κασσελάκης αγοράζει το σπίτι στη Νέα Υόρκη με δάνειο ύψους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων είκοσι χιλιάδων δολαρίων. Τα χρήματα για την αγορά του σπιτιού δεν τα έβαλε από την τσέπη του, τα πήρε με δανεισμό και τα χρωστάει στην τράπεζα Cross Country Mortgage. 2. Στις 24 Μαρτίου 2023, έναν χρόνο μετά την αγορά του σπιτιού με τα χρήματα της τράπεζας, ο κ. Κασσελάκης μεταβιβάζει την ιδιοκτησία του σπιτιού, που χρωστάει στην τράπεζα Cross Country Mortgage, εξ ολοκλήρου στην εταιρεία με την επωνυμία Whimsy Woods LLC, η οποία εδρεύει στο Ντέλαγουερ. Άρα ο κ. Κασσελάκης λέει ψέματα ότι του ανήκει η ιδιοκτησία του σπιτιού στη Νέα Υόρκη, αφού το σπίτι έχει μεταβιβαστεί στην εταιρεία Whimsy Woods LLC και δεν ανήκει πλέον στον κ. Κασσελάκη ως φυσικό πρόσωπο, όπως ψευδώς ισχυρίζεται. 3. Το πράγμα γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον, αφού η έρευνα δείχνει ότι η διεύθυνση της εταιρείας Whimsy Woods LLC, που δηλώνεται στο Ντέλαγουερ, είναι η ίδια διεύθυνση που δηλώνει ο κ. Κασσελάκης στο έγγραφο της μεταβίβασης ως διεύθυνση του σπιτιού του στο Μαϊάμι. Ο κ. Κασσελάκης είναι μέτοχος στην Whimsy Woods LLC, εξ ου και η διεύθυνση της εταιρείας είναι ίδια με τη διεύθυνση της οικίας του στο Μαϊάμι. Και πάλι ψέματα από τον κ. Κασσελάκη, καθώς στο Excel που παρουσίασε για το 2023 απέκρυψε την ύπαρξη αυτής της εταιρείας. Διπλά ψεύτης, λοιπόν, ο κ. Κασσελάκης. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η έρευνα δείχνει ότι το Ντέλαγουερ εμφανίζει την εταιρεία Whimsy Woods LLC να χρωστάει φόρους που δεν έχουν καταβληθεί. Τα έγγραφα παρατίθενται παρακάτω γιατί, ξαναλέω, στην Αμερική όλα είναι σε δημόσια πρόσβαση στον οποιονδήποτε, σε αντίθεση με τη φιλοσοφία αδιαφάνειας που προσπαθεί να εισαγάγει ο κ. Κασσελάκης στην Ελλάδα».

Τα έγγραφα από την Αμερική διαψεύδουν τον κ. Κασσελάκη. Στο ηλεκτρονικό μπακαλόχαρτο που παρουσίασε ο κ. Κασσελάκης ως πόθεν έσχες, δηλώνει ότι είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού στη Νέα Υόρκη, το οποίο λέει ότι αγόρασε έναντι δύο εκατομμυρίων εικοσιπέντε χιλιάδων δολαρίων το 2022.… pic.twitter.com/d9YWauWeWp — Thanos Dimadis (Θάνος Δημάδης) (@thanosdimadis) June 5, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.