Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συζήτησε με τον εμίρη του Κατάρ για τις εξελίξεις

Το Κατάρ επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος συνάντησε τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χάμαντ αλ Θάνι.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, «συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας να σταματήσει τον πόλεμο, να προστατεύσει τους αμάχους και να διατηρήσει ανοικτούς όλους τους διαύλους επικοινωνίας για την επίλυση της κρίσης μέσω διαλόγου και διπλωματικών μέσων», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ (QNA). Συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, συμπληρώνει.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως ευχαρίστησε τον εμίρη για τις θέσεις που εξέφρασε υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και για την υποστήριξη του Κατάρ στα ψηφίσματα του ΟΗΕ που καταδικάζουν τη Ρωσία. Εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για τη μεσολάβηση του Κατάρ που οδήγησε στον επαναπατρισμό δεκάδων παιδιών από την Ουκρανία τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Ρωσία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Η επίσκεψη Ζελένσκι στο Κατάρ εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του να πείσει ηγέτες να συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία που θα διεξαχθεί στις 15-16 Ιουνίου κοντά στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους, αναμένεται πως θα συμμετάσχουν περισσότερες από 100 χώρες και διεθνείς οργανισμοί.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα επισκέφθηκε σήμερα το Πεκίνο προκειμένου να πείσει την κινεζική κυβέρνηση να συμμετάσχει στη σύνοδο της Ελβετίας.

Η Ρωσία, η οποία δεν έχει προσκληθεί, χαρακτηρίζει άσκοπη οποιαδήποτε σύνοδο χωρίς τη συμμετοχή της.

