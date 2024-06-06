Πούτιν: Αν απειληθεί η επικράτεια της Ρωσίας θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι παραδόσεις δυτικών όπλων στην Ουκρανία είναι ένα "πολύ επικίνδυνο μέτρο" καθώς ορισμένες χώρες - μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ - επέτρεψαν πρόσφατα στο Κίεβο να πλήξουν με αυτά το ρωσικό έδαφος υπό προϋποθέσεις.

"Η προμήθεια όπλων σε μια ζώνη σύγκρουσης είναι πάντα ένα άσχημο πράγμα. Κυρίως αν αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι οι προμηθευτές δεν περιορίζονται να προμηθεύουν όπλα αλλά και να τα ελέγχουν. Εδώ πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό και πολύ επικίνδυνο μέτρο", δήλωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης με ειδησεογραφικά πρακτορεία, ανάμεσά τους το Γαλλικό Πρακτορείο, στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Ρώσος πρόεδρος κατονόμασε συγκεκριμένα τη Γερμανία, δηλώνοντας ότι "όταν τα πρώτα γερμανικά άρματα μάχης εμφανίστηκαν στο ουκρανικό έδαφος, αυτό προκάλεσε ένα ηθικό και συναισθηματικό σοκ στη Ρωσία" λόγω του παρελθόντος που σχετίζεται με τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.

"Σήμερα, όταν αυτές (σ.σ. οι γερμανικές αρχές) λένε ότι θα υπάρξουν και άλλοι πύραυλοι που θα πλήξουν στόχους στο ρωσικό έδαφος, αυτό καταστρέφει οριστικά τις ρωσογερμανικές σχέσεις", πρόσθεσε.

Αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία, έδωσαν την έγκρισή τους τις τελευταίες εβδομάδες για τη χρήση δυτικών όπλων από την Ουκρανία προκειμένου να πλήξει στόχους σε ρωσικό έδαφος, ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Μόσχα στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Ο Πούτιν επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η χώρα του δεν ήταν αυτή που "ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία", αποδίδοντας την ευθύνη στο Κίεβο εξαιτίας της επανάστασης που έφερε φιλοδυτικούς στην εξουσία το 2014, ακολούθησε η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Μόσχα και μια αυτονομιστική εξέγερση στην ανατολική Ουκρανία υπό τη Ρωσία.

"Όλοι πιστεύουν ότι η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κανείς στη Δύση, στην Ευρώπη, δεν θέλει να θυμάται πώς άρχισε αυτή η τραγωδία", δήλωσε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα θα εξετάσει το ενδεχόμενο να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο σε δυτικές χώρες που επέτρεψαν στην Ουκρανία να χτυπήσει τη Ρωσία με μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους τους, και απείλησε ότι θα παραδώσει όπλα σε τρίτες χώρες για να χτυπήσουν δυτικά συμφέροντα.

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου με αφορμή τις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε χθες Τετάρτη τη Δύση ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να αμυνθεί σε περίπτωση που απειληθεί η εθνική κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε ότι η Δύση έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τη Ρωσία ότι επισείει την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, αλλά υπογράμμισε πως αυτό είναι λάθος. Υπενθύμισε πως οι ΗΠΑ ήταν αυτές που χρησιμοποίησαν πυρηνικά όπλα εναντίον της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ξένα πρακτορεία ειδήσεων στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Πούτιν επεσήμανε ότι το πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας επιτρέπει τη χρήση τέτοιων όπλων για την αντιμετώπιση απειλών.

«Για κάποιον λόγο, η Δύση θεωρεί πως η Ρωσία δεν θα τα χρησιμοποιήσει ποτέ», είπε ο Πούτιν. «Έχουμε πυρηνικό δόγμα, ιδού τι προβλέπει. Εάν οι ενέργειες κάποιου απειλούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική μας ακεραιότητα, θεωρούμε πιθανή τη χρήση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνεται επιπόλαια, επιφανειακά», επέμεινε ο ρώσος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.