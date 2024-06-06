Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Ωρωπό

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Δροσοπηγή του Δήμου Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 11:15 χθες Τετάρτη, ενώ μετά από περίπου μία ώρα οριοθετήθηκε και δεν είχε ενεργό μέτωπο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 16 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Συνδρομή παρείχαν, επίσης, εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

