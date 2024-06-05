«Επαφή Λάτσιο με Σάρι - Πρόθυμος να γυρίσει μόνο αν λάβει τις κατάλληλες εγγυήσεις»

Εμπλοκή στο θέμα του Μαουρίτσιο Σάρι; Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «laziosiamonoi» που ασχολείται αμιγώς με τα θέματα των «μπιανκοσελέστι», ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός που έχει πλουσιοπάροχη πρόταση στα χέρια του και από τον Παναθηναϊκό, ήρθε σε επαφή με τη Λάτσιο.



Η διοίκηση της ομάδας έκανε μια πρώτη συνομιλία, όπως φαίνεται, με τον Σάρι και διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος προπονητής θα σκεφτόταν σοβαρά να επιστρέψει μετά από λίγους μήνες στον πάγκο των «αετών».



Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει και ο πρόεδρος, Κλαούντιο Λοτίτο, να του δώσει τις κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να πει το «ναι».

🚨 | In queste ore c’è stato un contatto tra la #Lazio e Maurizio #Sarri.

L’ex tecnico accetterebbe di buon grado di tornare alla guida della #Lazio, ma solo a patto di ottenere delle garanzie sulla gestione dello spogliatoio.



➡️ @Laziosiamonoi pic.twitter.com/yvr1CyqjCf June 5, 2024

