Επίσημη μορφή πήρε το «διαζύγιο» ανάμεσα σε Λάτσιο και Ιγκόρ Τούντορ! Οι «λατσιάλι» με ανακοίνωσή τους έκαναν γνωστό πως ο Κροάτης τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του η οποία έγινε και δεκτή και πλέον βρίσκονται στην αναζήτηση προπονητή.



Φυσικά, η ιταλική ομάδα ευχαρίστησε τον Τούντορ για την προσφορά του και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.



Πλέον, μένει να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του 46χρονου τεχνικού, με τα δημοσιεύματα στην Ιταλία τις τελευταίες ώρες να δίνουν και να παίρνουν, ενώ έχει ακουστεί και εκείνο του Μαουρίτσιο Σάρι που έχει στα χέρια του πλουσιοπάροχη πρόταση από τον Παναθηναϊκό.

