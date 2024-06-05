Μπάσκετ Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός: Νίκη των ερυθρόλευκων με 89-84

Φώναξε πως... είναι εδώ με εμφατικό τρόπο ο Ολυμπιακός!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε σπουδαία εμφάνιση στο ΟΑΚΑ κόντρα στον κατώτερο των περιστάσεων Παναθηναϊκό ΑKTOR, τον νίκησε πιο εύκολα απ' ότι δείχνει το τελικό 89-84 και πήρε πλεονέκτημα έδρας και προβάδισμα για τον τίτλο της Stoiximan Basket League!

Από το πρώτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πολύ μεγαλύτερη διάθεση στην άμυνα και περισσότερο καθαρό μυαλό στην επίθεση. Οι «πράσινοι» είχαν μόνο μερικά καλά ξεσπάσματα και κατάφεραν σε μερικές περιπτώσεις να μειώσουν, όμως σε γενικές γραμμές ο Ολυμπιακός διατήρησε άνετα το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έφτασε σε δίκαιη νίκη.

Κορυφαίος των νικητών με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 τάπες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ 16 πόντους μέτρησε ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, 17 ο Τόμας Γουόκαπ, 11 ο Σακίλ ΜακΚίσικ και 10 ο Φίλιπ Πετρούσεφ.

Από πλευράς, Παναθηναϊκού, 21 πόντους είχε ο Κέντρικ Ναν όμως ήταν άστοχος με 8/20 σουτ, ενώ 14 πόντους μέτρησε ο Ματίας Λεσόρ και 16 πόντους με 5 ασίστ ο Κώστας Σλούκας.

Επόμενο ματς στο ΣΕΦ την Παρασκευή (07/06) στις 21:30, ενώ το τρίτο παιχνίδι θα λάβει χώρα τη Δευτέρα (10/06, 21:15) στο ΟΑΚΑ.

Το ματς

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με μερικές άστοχες επιθέσεις, μέχρι ο Πίτερς να βρει στόχο από μακριά για το πρώτο καλάθι του αγώνα (0-3). Οι «πράσινοι» ήταν νευρικοί στο ξεκίνημα, με τον Πίτερς να ξανασκοράρει για τρεις γράφοντας το 0-6. Ο Γκριγκόνις έσπασε το… ρόδι για τους γηπεδούχους με σουτ από τα 6,75μ. (3-6), όμως ο Παπανικολάου του απάντησε για το 3-9. Ο Λεσόρ από κοντά νίκησε τον Μιλουτίνοφ (5-9), με τον Σέρβο να σκοράρει από μέση απόσταση για το 5-11. O Nαν δεν είχε μπει καλά και έχασε συνεχόμενες επιθέσεις, με τον «καυτό» Πίτερς να σημειώνει σουτ από μέση απόσταση για το 5-13. Ο Γκραντ πήγε στη γραμμή και μείωσε (7-13), όμως ο Μιλουτίνοφ έδωσε γρήγορη απάντηση με φόλοου κάρφωμα (7-15). Ο Γκραντ βρήκε με ωραία ασίστ τον Ερνανγκόμεθ (9-15), όμως ο Σέρβος σέντερ κάρφωσε παίρνοντας και το φάουλ για το 9-18. Ο Σλούκας έδωσε σημαντική λύση με τρίποντο από την κορυφή (12-18), ενώ ακολούθησε δεύτερο συνεχόμενο από τον ίδιο για το 15-18. Ο Λεσόρ έφερε ακόμη πιο κοντά τους γηπεδούχους (17-19) και η πρώτη περίοδος έληξε με αυτό το σκορ.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Κέντρικ Ναν έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, όμως ο Πετρούσεφ το πήρε αμέσως πίσω με χουκ (20-21). Ο Μήτογλου πήρε τη «σκυτάλη» και ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων (23-21), πριν ο ΜακΚίσικ ισοφαρίσει σε 23-23 με λέι απ. Ο Γκραντ έτρεξε στο τρανζίσιον και σκόραρε (25-23), όμως ο ΜακΚίσικ απάντησε και πάλι με ορμητική προσπάθεια (25-25). Ο Μήτογλου βρήκε στόχο από τις 45 μοίρες για ακόμη ένα μακρινό σουτ (28-25), όμως ο Γκος μείωσε από κοντά σε 28-27 με λέι απ. Ο ΜακΚίσικ έτρεξε στο τρανζίσον και σκόραρε, όμως ο Σλούκας του απάντησε με νέο τρίποντο (31-29). Ο Μιλουτίνοφ νίκησε τον Λεσόρ στο ποστ (31-31), ενώ ο Πετρούσεφ έβαλε γκολ φάουλ στον αιφνιδιασμό και έγραψε το 31-33. Ο Σέρβος σκόραρε ξανά μετά από ριμπάουντ για το 31-35, ενώ ο Γκος ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων για το +7 των φιλοξενούμενων (31-38). Ο Πετρούσεφ ανανέωσε κι άλλη επίθεση (31-40), πριν ο Γκριγκόνις μειώσει με σημαντικό τρίποντο από την κορυφή (34-40). Ο ΜακΚίσικ έβαλε πολύ γρήγορο καλάθι μετά την επαναφορά (34-42), ενώ ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε μόνος του για το 34-44. Ο Βιλντόσα έδωσε σημαντική λύση (37-44) από μακριά, όμως ο Γκος ξανάβαλε καλάθι δεύτερης ευκαιρίας για το 37-46, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Γουόκαπ ευστόχησε σε τρεις βολές (37-49), ενώ ο Λεσόρ από κοντά έγραψε το 39-49. Ο Γάλλος σέντερ έκλεψε και κάρφωσε (41-49), όμως ο Γουόκαπ έδωσε απάντηση (41-51). Ο Παπανικολάου επέκτεινε το προβάδισμα των φιλοξενούμενων (41-53), ενώ ο Αμερικανός γκαρντ με ελληνικό διαβατήριο πήγε στη γραμμή και έγραψε το 41-55. Ο Ναν έδωσε μία λύση μετά από πολλά άστοχα σουτ, όμως ο Κάνααν αντέδρασε στην αμέσως επόμενη επίθεση για το 44-58. Ο Ναν σκόραρε και πάλι (46-58), ενώ ο Μήτογλου έριξε κι άλλο τη διαφορά από μέση απόσταση (48-58). Ο Ναν σούταρε από την κορυφή για τρεις (51-58), με τον Μιλουτίνοφ να κόβει το σερί των γηπεδούχων από τη γραμμή με μία βολή (51-59). Ο Χουάντσο ευστόχησε για τρεις και μείωσε κι άλλο (54-59), με τους γηπεδούχους να χάνουν ευκαιρίες σε αιφνιδιασμούς για να πλησιάσουν σε απόσταση βολής. Ο Ισπανός έβαλε κι άλλο δύσκολο καλάθι (56-59), πριν ο Γουόκαπ βάλει κρίσιμο τρίποντο από τις 45 μοίρες (56-62). Ο Πετρούσεφ συνέχισε την αντίδραση του Ολυμπιακού (56-64), με τον Γκος να επαναφέρει το +10 των φιλοξενούμενων (56-66) με δύο βολές που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ της περιόδου.

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Γουόκαπ από τη γωνία (56-69) και έφερε ξανά σε απόσταση ασφαλείας τον Ολυμπιακό. Ο Χουάντσο έβαλε μία βολή (57-69), όμως ο Παπανικολάου βρήκε στόχο από τη γωνία για το μεγαλύτερο προβάδισμα του αγώνα (57-72). Ο Λεσόρ επιχείρησε να μειώσει με ένα σουτ από τη γραμμή (58-72), ενώ ο Γκραντ έβαλε άλλες τρεις βολές για το 61-72. Ο Γουόκαπ έβαλε σημαντικό καλάθι με φλόουτερ (61-74), πριν ο Γκος κάνει το ίδιο για το 61-76. Ο Λεσόρ πρόσφερε μία προσωρινή λύση από κοντά (63-76), με τον ΜακΚίσικ αμέσως να απαντά με μία εύστοχη βολή (63-77). Ο Ναν πέτυχε τέσσερις συνεχόμενους πόντους και έδωσε ελπίδα στους γηπεδούχους (67-77), ενώ έβαλε και τρίποντο για το 72-79 με το ΟΑΚΑ να ξεσηκώνεται. Ο Αταμάν δέχθηκε τεχνική ποινή και ο Γκος με τη βολή έγραψε το 72-80, με τον Παπαπέτρου να μειώνει από μέση απόσταση σε 74-80. Οι «πράσινοι» έχασαν σημαντικά αμυντικά ριμπάουντ και ο ΜακΚίσικ πήγε στη γραμμή για δύο βολές, τελειώνοντας ουσιαστικά το ματς (74-82). Ο Γκος έβαλε άλλες δύο βολές, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει δύο μακρινά σουτ από Ναν και Σλούκα για το 80-85. Ο Παπανικολάου έβαλε τις προσπάθειές του από τη γραμμή (80-87), όμως ο Σλούκας ευστόχησε σε τρίποντο και φάουλ (84-87). Ο Γουόκαπ ήταν ψύχραιμος στις βολές και έγραψε το τελικό 84-89.

Τα δεκάλεπτα: 17-19, 37-46, 56-66, 84-89

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.