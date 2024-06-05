Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Αμοργό

Aμοργός: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Αμοργό.

Χωρίς ρεύμα έχει μείνει μέρος της Αμοργού μετά τη φωτιά στο νησί που προκάλεσε βλάβη στο δίκτυο όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Λευτέρης Καραϊσκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί.

Στο σημείο επιχειρεί πεζοπόρο τμήμα που μετέβη ακτοπλοϊκώς από Νάξο καθώς και 3 αεροσκάφη.

