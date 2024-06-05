Η ασφάλεια και διακυβέρνηση δεδομένων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης σε ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, καθώς και η ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών αιχμής στη λειτουργία των επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της οικονομίας, βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να επιταχύνουν κατά 19 φορές τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν να ενσωματώσουν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με βάση όσα προβλέπονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα επόμενο χρόνια, ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Μποζούδη, σύμβουλος του τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΣΕΒ, ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας.

Αναφέρθηκε επίσης σε πρόσφατη έρευνα με τίτλο «Σφυγμός του Επιχειρείν» του ΣΕΒ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, καθώς το 66% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρούν πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν τις επηρεάζει, το 21% περίπου ενδιαφέρονται να πειραματιστούν με εφαρμογές ΑΙ και μόλις το 12% εφαρμόζουν ήδη κάποια λύση ΑΙ, λιγότερο ή περισσότερο σύνθετη. Παρά αυτό το παράδοξο, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν λύσεις ΑΙ βλέπουν αποτελέσματα και οφέλη: στις γραμμές παραγωγής και τις διαδικασίες συντήρησης του εξοπλισμού, μέχρι την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την εφοδιαστική αλυσίδα και την εξυπηρέτηση πελατών.

Αναφέρθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, στη νέα πρωτοβουλία του ΣΕΒ, το «RU-AI» που επιδιώκει να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν πως τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, τις αφορούν με πρακτικό τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό, αξιοποιούνται οι εμπειρίες των μεγαλύτερων επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ προς όφελος των μικρότερων. Η δημιουργία αξίας με τεχνητή νοημοσύνη, περνά μέσα από περισσότερες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής αλλά και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Πρώτη σημαντική δράση της πρωτοβουλίας είναι, ο Οδηγός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, μια έκδοση που απευθύνεται στις διοικήσεις και τα στελέχη των επιχειρήσεων με στόχο να τους βοηθήσει να κατανοήσουν πώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μετασχηματίζουν διαδικασίες και λειτουργίες.



Στην εκδήλωση, στελέχη επιχειρήσεων παρουσίασαν τις ωφέλειες και τις προκλήσεις συμμόρφωσης κατά την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών αιχμής, ενώ αναφέρθηκαν και στο ουσιαστικό ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή.

