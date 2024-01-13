Ο Λίβανος εξέφρασε το Σάββατο τη βαθιά ανησυχία του για τα στρατιωτικά πλήγματα από τις συμμαχικές δυνάμεις υπό τις ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και την Υεμένη, προειδοποιώντας ότι εάν η διεθνής κοινότητα δεν ενεργήσει άμεσα για να σταματήσει τις ένοπλες ενέργειες στην περιοχή, ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.



Το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου σε δήλωση που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του X, «εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την κλιμάκωση και τις στρατιωτικές ενέργειες στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και τις αεροπορικές επιδρομές στο έδαφος της Υεμένης».

Πηγή: skai.gr

Το υπουργείο τόνισε τη σημασία της «μείωσης των εντάσεων, ανάσχεσης της κλιμάκωσης και χρήσης στρατιωτικής δράσης μέσω των συντονισμένων προσπαθειών της διεθνούς και περιφερειακής κοινότητας για τη στήριξη της σταθερότητας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας».Το υπουργείο προειδοποίησε ότι «η αποτυχία αντιμετώπισης των πραγματικών αιτιών αυτής της κλιμάκωσης, της συνολικής και άμεσης παύσης της ισραηλινής επιθετικότητας και του πολέμου στη Γάζα, μπορεί να διευρύνει τον κύκλο που ξεκίνησε πρόσφατα, απειλώνταςΤο υπουργείο επανέλαβε ότι «μια δίκαιη και συνολική ειρήνη για το Παλαιστινιακό ζήτημα, βασισμένη σε ψηφίσματα διεθνούς νομιμότητας, είναι από μόνη της ικανή να επιτύχει ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της περιοχής της Ερυθράς Θάλασσας».Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος, σε κοινή δήλωση από 10 χώρες, δήλωσε ότι «σε απάντηση στις συνεχιζόμενες παράνομες, επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις των Χούθι κατά πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών πλοίων, που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με την υποστήριξη της Ολλανδίας, του Καναδά, του Μπαχρέιν και της Αυστραλίας, πραγματοποίησαν κοινά πλήγματα σύμφωνα με το εγγενές δικαίωμα της ατομικής και συλλογικής αυτοάμυνας, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, εναντίον ορισμένων στόχων σε περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη».Παρά τις επιθέσεις, το Πολιτικό Συμβούλιο της ομάδας των Χούθι διεμήνυσε ότι όλα τα αμερικανικά και βρετανικά συμφέρονταγια τις δυνάμεις τους ως απάντηση στην «άμεση και δεδηλωμένη επιθετικότητά τους» στην Υεμένη.

