Τρία λεπτά τρόμου για την επιστροφή των ομήρων

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η μόλις 19 ετών Νάαμα Λεβι και άλλα έξι, νεαρά, σε ηλικία κορίτσια αιχμαλωτίζονται από ενόπλους της Χαμάς στη βάση Ναχάλ Οζ, κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 9 το πρωί.

Εικόνες φρίκης. Μονάχα έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς τα αποσπάσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα και προβάλλουν ισραηλινά και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς δέκτες. Εικόνες φρίκης.

Κορίτσια λίγο μετά την εφηβεία, φορώντας ακόμη τις πιτζάμες τους είναι αιμόφυρτες, παγωμένες από τον φόβο που τις έχει κυριεύσει. Όποιος κοιτά το βίντεο τον νιώθει. Αρκεί το βλέμμα των κοριτσιών ή η προσπάθειά τους να υπακούσουν στις εντολές των ενόπλων της Χαμάς με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα.

«Έχω φίλους στην Παλαιστίνη», βλέπουμε τη Νάαμα, με το αίμα να καλύπτει το πρόσωπό της, να λέει. Νωρίτερα κάποιος από τα μέλη της Χαμάς είχε φωνάξει «σκυλιά! Θα σας πατήσουμε κάτω». Λίγο αργότερα ένας άλλος θα πει στα αγγλικά σε μία από τις ομήρους πως είναι όμορφη.

Τη Νάαμα την έχουμε ξαναδεί – όσοι τουλάχιστον άντεξαν να τη δουν και, κατά συνέπεια, να σκεφτούν πως ίσως έχει πέσει θύμα βιασμού. Πρόκειται για εκείνο το κορίτσι που τον περασμένο Οκτώβριο, λίγες ώρες μετά την επίθεση της Χαμάς, τα μέλη της έσερναν να βάλουν σε ένα αμάξι. Ο καβάλος του παντελονιού της ήταν ποτισμένος με αίμα.

Ο αδερφός της, Άμιτ Λεβι, γράφει το BBC, ανέφερε ότι η οικογένειά της αποφάσισε να δοθεί αυτό το ανατριχιαστικό βίντεο στη δημοσιότητα για να ασκηθεί πίεση στην ισραηλινή ηγεσία αλλά και στη διεθνή κοινότητα ώστε να υπάρξει συμφωνία και η Νάαμα να είναι και πάλι ελεύθερη.

Τα κορίτσια υπηρετούσαν ως παρατηρητές στη βάση Ναχάλ Οζ. Ανάμεσά τους και η Νόα Μαρσιάνο η οποία, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, εντοπίστηκε νεκρή τον περασμένο Νοέμβριο σε κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα.

To Φόρουμ για τις οικογένειες των ομήρων και των αγνοουμένων αναφέρει πως «το ανατριχιαστικό βίντεο είναι η πραγματικότητα για την Αγκάμ, τη Ντανιέλα, τη Νάαμα, την Καρίνα και 123 ομήρους επί 229 ημέρες» ενώ, υπογραμμίζει ότι «αυτό το βίντεο είναι μία αναθεματισμένη απόδειξη της αποτυχίας του Ισραήλ να φέρει πίσω τους ομήρους» για να συνεχίσει τονίζοντας πως «η ισραηλινή κυβέρνηση δεν πρέπει να χάσει άλλο χρόνο και πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σήμερα».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε πως είναι «σοκαρισμένος» από τις εικόνες και υπόσχεται - επιμένοντας στη στρατιωτική πίεση - να κάνει τα πάντα για να επιστρέψουν πίσω στην ελευθερία οι όμηροι.

«Η βαρβαρότητα των τρομοκρατών της Χαμάς δυναμώνει την αποφασιστικότητά μου να πολεμήσω με όλες μου τις δυνάμεις μέχρι την εξόντωση της Χαμάς για να διασφαλίσω ότι αυτό που είδαμε δεν θα ξανασυμβεί», υπογράμμισε σχετικά με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρώην Twitter.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο συμπίπτει χρονικά με την απόφαση τριών χωρών στην Ευρώπη, της Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και της Ισπανίας να αναγνωρίσουν την κρατική υπόσταση της Παλαιστίνης αλλά και με την εισήγηση του ειδικού εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, κατά υπουργού Άμυνας τoυ Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, αλλά και κατά των ηγετών της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, Μοχάμεντ Ντέιφ και Ισμαήλ Χανίγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.