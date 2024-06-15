Ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε μόλις το 2018 από μια αμφιλεγόμενη βρετανική πολιτική φιγούρα. Ο λόγος για το Reform UK της δεξιάς πτέρυγας, που εμφανίζεται ως λαϊκιστικό κόμμα αρνούμενο την ταμπέλα του «ακροδεξιού».

Το ίδιο και ο ηγέτης του Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος απασχολεί τη βρετανική πολιτική σκηνή για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ενώ βρίσκεται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξαιτίας κυρίως της απόλυτης στάσης του σε πολιτικά ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η φωνή του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψήφιση του Brexit, ενώ δημιούργησε το κόμμα με σκοπό να το εφαρμόσει και να κόψει οποιαδήποτε δεσμά με την ΕΕ, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατούν πίσω τη χώρα.

Χαρακτηριστικό της άποψης που διατηρούν αρκετοί πολίτες της χώρας για τον 60χρονο πολιτικό είναι οι επιθέσεις που έχει δεχτεί ο ίδιος σε λιγότερο από 10 ημέρες, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για τις εθνικές εκλογές της χώρας. Μέχρι στιγμής κοπέλα του έχει επιτεθεί πετώντας μιλκσέικ στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καμπάνιας στο Έσσεξ, ενώ νεαρός άνδρας του πέταξε αντικείμενα, όπως παχύρευστο τσιμέντο. Όλα αυτά τα περιστατικά θα μπορούσαν να σημαίνουν πιθανή αποτυχία στις επερχόμενες εκλογές. Όμως η τάση του εκλογικού σώματος δείχνει πως κινείται σε τελείως διαφορετικά μονοπάτια.

«Εμείς είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση»

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες δημοσκοπήσεων της χώρας, ο Νάιτζελ Φάρατζ και το Reform UK όχι μόνο δεν βρίσκονται πίσω στην προτίμηση του κόσμου, αλλά αργά το βράδυ της Πέμπτης κατέκτησαν τη δεύτερη θέση με 19%, αφήνοντας πίσω ως τρίτο κόμμα τους κυβερνώντες Συντηρητικούς με 18%.

Ο πολιτικός σεισμός ήταν έντονος. Μπορεί η δημοσκόπηση αυτή να ήταν η μόνη που έδειξε δεύτερο κόμμα το λαϊκιστικό Reform UK, καθώς σχεδόν άλλες 10 το κατατάσσουν στην τέταρτη θέση, η τάση όμως είναι ίδια για όλες: αύξηση του ποσοστού γύρω στο 4% από την αρχή της προεκλογικής του καμπάνιας.

Οι δηλώσεις ήταν άμεσες. Ο Νάιτζελ Φάρατζ στην πλατφόρμα Χ αλλά και στις εμφανίσεις του στην τηλεόραση τόνισε εμφατικά «τώρα εμείς είμαστε η αξιωματική αντιπολίτευση του Εργατικού κόμματος». Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ σχολίασε από την Ιταλία καθώς βρισκόταν στη Σύνοδο των G7 ότι «μια ψήφος στον Φαράτζ είναι λευκή επιταγή για τους Εργατικούς». Ο υπουργός Εξωτερικών Λόρδος Κάμερον ήταν πιο ξεκάθαρος. Σε συνέντευξή του στους Times, χαρακτήρισε τον 60χρονο πολιτικό «λαϊκιστή» ενώ τόνισε ότι η «εμπρηστική του γλώσσα» πρέπει να απορριφθεί.

Θα κατακτήσει θέσεις στο βρετανικό κοινοβούλιο;

Βρετανοί αναλυτές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αυτή την τάση. Σύμφωνα με τους περισσότερους, παραμένει ανοιχτό ακόμη αν το Reform UK καταφέρει να διασφαλίσει έστω και μια έδρα στη Βουλή των Κοινοτήτων (House of Commons), παρά τη συγκέντρωση ψήφων που μπορεί να υπάρξει σε όλη τη χώρα.

Αιτία το το εκλογικό σύστημα της χώρας «First past the post system», το οποίο εφαρμόζεται για τις 650 διαφορετικές εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Σύμφωνα με αυτό, το αποτέλεσμα των εκλογών δε βασίζεται στο ποσοστό συγκέντρωσης ψήφων αλλά αποκλειστικά στην επικράτηση κάθε υποψηφίου στην εκάστοτε εκλογική περιφέρεια, που μετέπειτα μεταφράζεται σε μια έδρα.

Με λίγα λόγια, ο Νάιτζελ Φάρατζ μπορεί να έχει πολλούς υποστηρικτές διάσπαρτα σε όλη την χώρα, όμως το σενάριο κανένας από τους υποψηφίους του να μην καταφέρει να διασφαλίσει έδρα είναι πιθανό. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, όταν διεξαχθούν οι εθνικές εκλογές της Μεγάλης Βρετανίας και τι θα αποφασίσει ο λαός στην κάλπη.

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.