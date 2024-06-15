Ο ένοπλος βραχίονας της οργάνωσης Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσε σήμερα πως ο μοναδικός τρόπος να επιστρέψουν οι Ισραηλινοί όμηροι είναι με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, το τέλος της επίθεσής του και την επίτευξη συμφωνίας για ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές.

Ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κουντς, του ένοπλου βραχίονα της παλαιστινιακής οργάνωσης, έκανε τα σχόλια αυτά σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.

Η Ισλαμική Τζιχάντ είναι ένας μικρότερος σύμμαχος της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, που ηγήθηκε μιας πολυαίμακτης επίθεσης στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 250 συνελήφθησαν όμηροι, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Τουλάχιστον 100 όμηροι πιστεύεται ότι παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα, αν και τουλάχιστον 40 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 37.296 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά την εκστρατεία του ισραηλινού στρατού για την εξάλειψη της Χαμάς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

