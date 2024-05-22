Ιρλανδία: Στα σύνορα του 1967 η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους

Η Ιρλανδία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα του 1967, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών Micheal Martin.

«Όταν αναγνωρίζουμε ένα κράτος, δεν αναγνωρίζουμε την παρούσα κυβέρνηση, αναγνωρίζουμε το κράτος με βάση τον μόνιμο πληθυσμό ανθρώπων εντός των καθορισμένων συνόρων, και σε αυτή την περίπτωση είναι τα σύνορα του 1967», είπε ο Μάρτιν στο ραδιόφωνο RTE.

Πρόκειται για «ένα καθορισμένο έδαφος που περιλαμβάνει τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και ... μια πρωτεύουσα τόσο ενός ισραηλινού κράτους όσο και ενός παλαιστινιακού κράτους στην Ιερουσαλήμ», είπε, προσθέτοντας ότι η επίσημη αναγνώριση θα γίνει στις 28 Μαΐου.

Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία προχωρούν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στις 28 Μαΐου

Ιρλανδία, Νορβηγία και Ισπανία ανακοίνωσαν σχέδιο για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις 28 Μαΐου.

Η Ιρλανδία θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις, προσθέτοντας ότι αναμένει πως και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν την Ιρλανδία, την Ισπανία και τη Νορβηγία και θα κάνουν το ίδιο βήμα τις επόμενες εβδομάδες.

«Σήμερα η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Ισπανία ανακοινώνουν ότι αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης» δήλωσε ο Χάρις στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο «για ιστορική ημέρα, σημαντική για την Ιρλανδία και την Παλαιστίνη».

Πηγή: skai.gr

