Κολομβία: Έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής πυρίτιδας, τουλάχιστον 29 τραυματίες

Έκρηξη σε εργοστάσιο που κατασκευάζει πυρίτιδα για πυροτεχνήματα, σε κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα της Κολομβίας, την Μπογοτά, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 29 άνθρωποι χθες Τετάρτη το απόγευμα, ανέφεραν συγκλίνουσες πηγές.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας, ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε χθες περί τις 17:00 (τοπική ώρα· περί τη 01:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) τη βιομηχανική κοινότητα Σοάτσα.

Μεγάλο μέρος πυροτεχνικού εργοστασίου, στην πλαγιά βουνού, καταστράφηκε εξαιτίας της έκρηξης και συνέχιζε να καίγεται καθώς πλησίαζε η νύχτα, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσαν ΜΜΕ.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο Pirotécnica El Vaquero, η αιτία της οποίας είναι άγνωστη ως αυτό το στάδιο, είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 29 άνθρωποι, ανέφερε μέσω X ο δήμαρχος στη Σοάτσα, ο Χουάν Σάντσες Περίκο, διευκρινίζοντας πως έχουν πλέον διακομιστεί σε τέσσερα νοσοκομεία.

Στάλθηκαν μέσα και οχήματα της πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία από την πρωτεύουσα, γνωστοποίησε ο δήμαρχος στην Μπογοτά, ο Κάρλος Γκαλάν.

Οι τοπικές αρχές επιχειρούν με υποστήριξη της αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και προσωπικού μονάδων εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Παράθυρα σπιτιών γύρω από το εργοστάσιο έγιναν θρύψαλα, ενώ επιτόπου έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσιοποίησε μέσω X η διεύθυνση του πυροσβεστικού σώματος της Κολομβίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

