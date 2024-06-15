Η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφαλείας (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι το πλήρωμα ενός εμπορικού πλοίου το έχει εγκαταλείψει, ενώ το πλοίο φλέγεται και βυθίζεται.

Η ανακοίνωση αναφέρεται σε ένα περιστατικό που έγινε σε απόσταση 98 ναυτικών μιλιών ανατολικά του Άντεν της Υεμένης στις 13 Ιουνίου. Το πλοίο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι.

Πύραυλοι που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι έπληξαν το πλοίο Verbena στον Κόλπο του Άντεν την Πέμπτη, προκαλώντας φωτιά και τραυματίζοντας σοβαρά ένα μέλος του πληρώματος του, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Στις 12 Ιουνίου οι Χούθι επιτέθηκαν κατά ενός πλοίου ελληνικών συμφερόντων που μετέφερε κάρβουνο κοντά στο λιμάνι Χουντάιντα της Υεμένης προκαλώντας την εισροή υδάτων, αλλά και ζημιές στο μηχανοστάσιο, ενώ το πλοίο, the Tutor, έπλεε ακυβέρνητο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

