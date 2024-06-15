Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί "μια δίκαιη ειρήνη το ταχύτερο δυνατό", κατά την έναρξη της πρώτης συνόδου κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία που διεξάγεται στην Ελβετία, χωρίς όμως τη Ρωσία και την Κίνα.

"Όλα όσα συμφωνηθούν (σε αυτήν τη σύνοδο) θα αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης της ειρήνης την οποία έχουμε όλοι ανάγκη", είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας: "Θα δούμε να γράφεται Ιστορία στη διάρκεια αυτής της συνόδου κορυφής".

Περίπου 90 χώρες συμμετέχουν όμως αυτή η σύνοδος κορυφής έχει περιορισμένες φιλοδοξίες αφού απουσιάζουν η Ρωσία και η Κίνα. "Μαζί, κάνουμε το πρώτο βήμα προς μια δίκαιη ειρήνη", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως "ο κόσμος είναι πιο ισχυρός" από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Χθες, Παρασκευή, ο Ρώσος πρόεδρος απαίτησε ουσιαστικά την παράδοση της Ουκρανίας πριν από οποιεσδήποτε συνομιλίες για ειρήνη.

"Αυτό που χρειαζόμαστε, δεν είναι μια υπαγορευμένη ειρήνη, αλλά μια δίκαιη ειρήνη που θα λαμβάνει υπόψη την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ουκρανίας", δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, στο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, απηχώντας τις καταδικαστικές ανακοινώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι απέρριψε το "τελεσίγραφο" α λα Χίτλερ του Ρώσου προέδρου, ο οποίος εξαπέλυσε εισβολή στη γειτονική χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

"Ευχόμαστε πως θα εμπνεύσουμε μια διαδικασία για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη", δήλωσε η Ελβετίδα πρόεδρος Βιόλα Άμχερντ, δίπλα στον Ουκρανό ομόλογό της.

"Ως διεθνής κοινότητα, μπορούμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για απευθείας συναντήσεις μεταξύ των εμπολέμων πλευρών, είπε και πρόσθεσε: "Αν θέλουμε να εμπνεύσουμε μια διαδικασία ειρήνης, η Ρωσία πρέπει επίσης να εμπλακεί κάποια δεδομένη στιγμή. Αυτό είναι σαφές για όλους".



Υπάρχουν σκέψεις για τη διεξαγωγή μιας δεύτερης συνόδου κορυφής, στην οποία το Κίεβο ελπίζει ότι θα συμμετάσχει μια ρωσική αντιπροσωπεία, είχε δηλώσει την Τρίτη ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ.



Η συνάντηση, που πραγματοποιείται στο πολυτελές θέρετρο Μπούργκενστοκ, πάνω από τη λίμνη των τεσσάρων καντονιών, θα αρχίσει με μια συνεδρία σε ολομέλεια σήμερα το απόγευμα, την οποία θα ακολουθήσει δείπνο.



Αύριο, Κυριακή, θα προσεγγιστούν τρία θέματα σε ομάδες εργασίας: πυρηνική ασφάλεια, ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επισιτιστική ασφάλεια, και ανθρωπιστικές πτυχές, κυρίως η τύχη των Ουκρανόπουλων που μεταφέρθηκαν διά της βίας στη Ρωσία.



Συνάντηση Ζελένσκι - Βαρθολομαίου σε θερμό κλίμα

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για την Ειρήνη στην Ουκρανία, η συνάντηση του πρόεδρου της Ουκρανίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Συναντήθηκα με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Σας ευχαριστούμε για την ανθρωπιστική υποστήριξη της Ουκρανίας, ειδικά στο θέμα της επιστροφής των παιδιών της Ουκρανίας και της ανταλλαγής αιχμαλώτων» τονίζει ο Ουκρανός πρόεδρος στην ανακοίνωσή του.

«Σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας για ειρήνη και βοήθεια για τους Ουκρανούς που υπέφεραν ως αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς» σημειώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εκτιμούμε επίσης τις προσπάθειες του Παναγιωτάτου για την προώθηση της ανάπτυξης και ενίσχυσης της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία και τον διάλογο με τους κληρικούς των χωρών του κόσμου και τις χώρες - εταίρους για το θέμα αυτό» τονίζει.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

