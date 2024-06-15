Kωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

«Η Γερμανία μαλάκωσε στο θέμα των Eurofighter» υποστήριξε το Σάββατο ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από τη Σύνοδο των G7, στην Ιταλία.

O Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι το θέμα της αγοράς μαχητικών Eurofighter συζητήθηκε με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, από τον οποίο ζήτησε να ασκήσει πιέσεις στο Βερολίνο. Το Eurofighter είναι προϊόν συνεργασίας της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Ισπανίας, και χρειάζεται η συναίνεση και των τριών κρατών για την πώλησή τους. Προς το παρόν η Γερμανία φαίνεται επιφυλακτική στην πώληση Eurofighter στην Τουρκία.

«Συζητήσαμε αυτό το θέμα με τον κ. Σάντσεθ... Όπως γνωρίζετε, τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη της Ισπανίας είναι σημαντικά. Έχουν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να μάς παρέχουν αυτά τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Αλλά στο σημείο επαφής με τη Γερμανία, τους είπα να μας βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Δήλωσε ότι θα μπορούσε να έχει μια τέτοια συνάντηση για το Eurofighter. Αλλά πάνω από όλα, το Eurofighter είναι σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή. Η Γερμανία έχει πλέον μαλακώσει σε αυτό το θέμα. Οι αρμόδιοι υπουργοί μας έχουν τις απαραίτητες συναντήσεις με τους συνομιλητές τους και θα συνεχίσουν να κάνουν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αν δεν μας τα δώσουν, έχουμε εναλλακτικές» επέμεινε πάντως ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η βασική μας προσέγγιση είναι σαφής: θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας πρωτίστως από τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, εάν προκύψει αρνητικό αποτέλεσμα στο τέλος της διαδικασίας, δεν είμαστε χωρίς εναλλακτικές λύσεις. Το (σ.σ τουρκικό μαχητικό νέας γενιάς) ΚΑΑΝ μας έχει πλέον "φτερά". Στο μέλλον, μετά την έναρξη της μαζικής παραγωγής και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής αποθεμάτων, δεν θα έχουμε πλέον κανένα πρόβλημα ως προς αυτό».

Κάποτε, πρόσθεσε ο Ταγίπ Ερντογάν, ζήσαμε μια παρόμοια διαδικασία με τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Αυτά δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε από τους συμμάχους μας τότε. Αυτό που συνέβη στη συνέχεια, είναι κατασκευάσαμε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μας στην υψηλότερη ποιότητα. Τώρα πολλές χώρες χτυπούν την πόρτα της Τουρκίας για να τα αποκτήσουν.

«Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαίωσαν τις ανησυχίες μας για τις ρατσιστικές και φασιστικές δομές. Δυστυχώς, δυσκολότεροι καιροί περιμένουν τους μουσουλμάνους και τους μετανάστες στην Ευρώπη» δήλωσε δε ο Ερντογάν για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη μετά τις Ευρωεκλογές.

Πηγή: skai.gr

